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Жизнь

Шестилетнюю девочку судят за долги умершей матери, не оплатившей тепло в Новосибирской области

В Новосибирской области суд начал рассматривать дело шестилетней Полины, иск к которой подала энергетическая компания, пишет «Тайга.инфо».

Девочка.
Девочка.
ССО.

В суд подала «Сибирская теплоэнергетическая компания» — пытается взыскать с дошкольницы долг за теплоснабжение, оставшийся после смерти матери.

Очередное заседание назначено на 2 апреля в Колыванском районном суде. Причина разбирательства — 26 тысяч рублей.

«Мать девочки умерла от „осложнений гриппа“. Наследниками долей в квартире стали ее мать, бывший муж и маленькая Полина. Именно последняя стала правопреемницей долга за тепло», — ранее сообщил телеканал ОТС.

«Судья удивилась, увидев девочку и повестку. Говорит: „А кто такая Полина Павловна?“. А Полине Павловне — шесть лет. Она удивилась, сказала, мол, как так? Ну вот так, вы же выписывали повестку», — рассказала бабушка девочки.

В суде Полину представляет ее дядя, потому что денег на адвоката у семьи нет.

Мужчина обращался за помощью к детскому омбудсмену и районному прокурору, но «они не ответили». В карточке дела нет информации о вступлении в процесс омбудсмена или прокурора.

Ранее в Красноярском крае обвинили в краже электричества депутата, который за свой счет осветил темную деревню.

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