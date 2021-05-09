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Жизнь

Шествие «Бессмертного полка» в Донецке закончилось справедливым скандалом

9 мая в центре Донецка состоялось шествие общественно-патриотической акции «Бессмертный полк». Наряду с портретами фронтовиков по площади был пронесен и штандарт с изображением деда нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский, президент Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины.
president.gov.ua

Как сообщает РИА «Новости», портрет Семена Зеленского во время шествия несла общественный деятель, историк и правовед Татьяна Монтян.

Женщина отметила, что хотела выразить таким образом свой протест против политики нынешнего президента Украины.

«Пусть хоть дедушка прогуляется в „Бессмертном полку“, пока его внук устраивает шабаш СС „Галичина“ посреди Киева», — заявила Татьяна Монтян.

Шествие украинских националистов (около 100 человек) состоялось в Киеве неделю назад. Они провели свой марш в память об очередной годовщине создания дивизии СС «Галичина».

Как поясняет РИА «Новости», «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года. В 1944 году Красная Армия разгромила эсэсовцев возле города Броды в окрестностях Львова.

Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

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