Шествие «Бессмертного полка» в Донецке закончилось справедливым скандалом

Как сообщает РИА «Новости», портрет Семена Зеленского во время шествия несла общественный деятель, историк и правовед Татьяна Монтян.
Женщина отметила, что хотела выразить таким образом свой протест против политики нынешнего президента Украины.
«Пусть хоть дедушка прогуляется в „Бессмертном полку“, пока его внук устраивает шабаш СС „Галичина“ посреди Киева», — заявила Татьяна Монтян.
Шествие украинских националистов (около 100 человек) состоялось в Киеве неделю назад. Они провели свой марш в память об очередной годовщине создания дивизии СС «Галичина».
Как поясняет РИА «Новости», «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года. В 1944 году Красная Армия разгромила эсэсовцев возле города Броды в окрестностях Львова.
Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.