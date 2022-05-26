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Жизнь

Шевчук сделал заявление о будущем «ДДТ» в России

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук объявил, что концертная деятельность коллектива в России «подходит к концу». Об этом музыкант сказал в программе «Гостиный двор» на YouTube.

Гитара
Гитара

«Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда!» — сказал артист.

Терять слушателей неприятно, отметил Шевчук, но каждый сам решает, чьим творчеством интересоваться и вдохновляться.

Ранее на концерте в Уфе лидер «ДДТ» резко высказался на тему родины в контексте спецоперации. На него был составили протокол за дискредитацию российской армии. Показания по делу он давать отказался.

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