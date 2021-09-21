Шины, мебель, унитаз. Жители Алтая убрались на берегу Катуни

Во Всемирный день чистоты 18 сентября сотрудники Катунского биосферного заповедника, члены Клуба друзей WWF, молодежного клуба РГО, а также сотрудники представители администрации нашли и разобрали несколько свалок на берегу Катуни.

Всего они собрали около 50 мешков мусора. Помимо пластиковых и стеклянных бутылок, на берегу обнаружились автомобильные шины, остатки мебели и унитаз.

Весь собранный мусор вывезли на свалку сотрудники сельской администрации.

Акция «Чистая Катунь — Ару Кадын» — один из этапов марафона «Катунь 688: от истока до Бии», в котором приняли участие более 400 жителей Республики Алтай и Алтайского края.

Ранее команда проекта «Мужик из Сибири» вместе с эко-активистами «Чистый Алтай» очистила скалы в районе Узнезя — Чемал.