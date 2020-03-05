Шкипер опубликовал видео, как 10-метровая акула притаилась и подплыла к лодке с туристами

Крупнейшая китовая акула подплыла к лодке с 19 туристами из Новой Зеландии.

«Сегодня на работе произошло нечто очень особенное, и я не думаю, что когда-нибудь забуду этот момент», — написал шкипер Ник Вайель в соцсетях.

Шкипер опубликовал видео, на котором вплотную к лодке с 19 туристами подплывает 10-метровая китовая акула. Она спокойно проплыла рядом с судном на расстоянии вытянутой руки. Затем скрылась в море.

Китовые акулы — крупнейшие из существующих акул. Их максимальный размер достигает, по различным данным, от 13 до 20 метров, пишет mail.ru.

Между тем группа туристов вышла в море в надежде увидеть стаю дельфинов.

Ранее морские биологи заявили об открытии новых видов акул — они умеют передвигаться по дну, используя плавники наподобие ног.

Группа исследователей проводила наблюдение за акулами около 12 лет.

«Ходячие акулы» встречаются в водах северной Австралии и Индонезии. Рыбы используют четыре боковых плавника, чтобы перемещаться по морскому дну и камням.

Ранее сообщалось, что в желудке тигровой акулы рыболовы нашли человеческие руки и браслет.