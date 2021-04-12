Школьник из «потустороннего мира» избил девочку и пенсионерке обещал «дать леща»

В Новосибирске школьник снял на видео расправу над одноклассницей и вместе с другом затащил ее в лифт, сообщает Om1.ru .

14-летний подросток избил одноклассницу в одном из домов. Председатель ТСЖ вышла на крики о помощи, однако мальчик набросился и на нее.

«Этот человек, мне кажется, вообще в потустороннем мире находится. Сказал мне: „Это у нас игра такая“. Но все, что делал, снимал на свой телефон», — рассказала женщина.

Подросток пинал сверстницу по бедрам, а после затащил в лифт. Второй спокойно наблюдал за происходящим.



По словам женщины, школьник пообещал ей «леща дать», если она продолжит вмешиваться не в свое дело.

«У них какой-то сейчас, я не знаю… хайп ловят от того, что выкладывают какие-то свои истории с избиением», — предположила она.

Как отмечает Telegram-канал Mash Siberia, чтобы попасть в подъезд двое парней звонили во все квартиры подряд, пока им не открыли дверь.

Ранее уполномоченная по правам ребенка сравнила детей с бешеными собаками. По ее мнению, общество навязывает подросткам неправильных кумиров.