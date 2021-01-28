Школьник нечаянно сдал родителей. Папу оштрафовали, а мальчика отправили к наркологу

В Ямало-Ненецком автономном округе решили отправить к наркологу школьника, который написал в соцсетях откровения, сообщает « Ноябрьск 24 ».

Школьник из Ноябрьска рассказал в своем Instagram, что употреблял алкоголь. Информация заинтересовала надзорные органы.

«Выяснилось, что в Новый год один из родителей предложил ребенку выпить бокал шампанского», — отмечает издание.

При этом алкоголь школьник употреблял и накануне Рождества — об этом он тоже рассказал в соцсетях.

В итоге откровения мальчика вынесли на обсуждение комиссии по делам несовершеннолетних.

Власти оштрафовали родителей подростка на 10 тыс. рублей, семью и самого школьника поставили на учет. Кроме того, мальчика направили к наркологу.

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