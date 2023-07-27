Школьница из Рубцовска стала победительницей федерального экоконкурса с фиксиками

Главной наградой за победу в конкурсе стала поездка в Санкт-Петербург, где Софья посетила анимационную Студию компьютерной анимации «Петербург», где производятся популярные анимационные сериалы. Для юной победительницы была подготовлена специальная программа. Ей вручили диплом и показали, как создаются любимые мультфильмы, поделились секретами их производства. Экскурсия завершилась эксклюзивным показом новой серии «Фиксиков».

Для меня победа в проекте «Поколение М» была неожиданностью, а возможность увидеть мир мультипликации изнутри — ценный опыт. Было очень интересно побывать на студии в Санкт-Петербурге и пообщаться с создателями мультфильма, узнать об их работе. Спасибо проекту за такую поездку, я никогда ее не забуду, — поделилась впечатлениями победительница.

Конкурс «Познаем мир с фиксиками» на площадке проекта МТС pokolenie.mts.ru проходил в двух номинациях. В номинации «Лайфхаки» участники рисовали комикс на тему, как заботиться о природе каждый день. В своем комиксе, героями которого стали Симка и Нолик, Софья напомнила о необходимости бережного отношения к бумаге.

Софья уже четыре года посещает занятия в центре «Натали», где учится создавать мультфильмы, видеоролики, рисовать и лепить героев. О конкурсе она узнала от своего педагога Наталии Поповой, которая вдохновила на участие и помогла с подготовкой комикса

Десятилетняя школьница из Рубцовска Софья Кузнецова стала победителем конкурса «Познаем мир с фиксиками». Фото предоставлено компанией МТС.

Мультипликация — мое главное увлечение. В прошлом году я создала youtube-канал, где можно увидеть озвученные и смонтированные мною ролики о жизни девочки Глории и ее очаровательного питомца — крампета Роузи. Сейчас на канале уже более 600 подписчиков и их число постоянно растет. Очень хочу, чтобы в будущем мои мультфильмы показывали и на больших экранах в кинотеатре, — рассказывает Софья.