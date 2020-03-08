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Жизнь

Шнуров назвал блокировку карт Альфа-банком «подарком для всех мужчин»

Музыкант Сергей Шнуров в своем Instagram в стихах прокомментировал сообщения о блокировке Альфа-банком карт клиентов.

Сергей Шнуров.
Сергей Шнуров.
instagram.com/shnurovs

Напомним, 7 марта клиенты Альфа-банка столкнулись с тем, что их карты оказались заблокированными. Объяснили это тем, что номера карточек могли быть скомпрометированы.

Шнуров такое решение банка назвал «подарком» мужчинам в преддверии 8 марта, посколько можно спокойно дать супруге карту и уехать отдыхать.

Сделал банк нам всем подарок…

Сделал банк нам всем подарок!
Мужики с восторгом скачут,
Из подъездов и из арок,
С удочками и на дачу
Побежали мужичонки!
Господи, что за награда?
Да, вопрос конечно тонкий,
Но отмазка, то что надо.
Прямо на восьмое марта!
Первый раз за триста лет
Заблокировали карты.
Даже личный кабинет,
Не работает, короче.
Дорогие мои очи,
Карточку отдал. Не жалко,
Праздник голову вскружил.
И уехал на рыбалку,
Как порядочный мужик.

В банке сообщили, что блокировку карт остановили, когда убедились, что угрозы для средств клиентов нет.

Заблокированные карты пообещали разблокировать. Впрочем, для обеспечения полной безопасности в ближайшее время карты будут бесплатно перевыпущены.

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