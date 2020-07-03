Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июля 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Шнуров решил возродить «Ленинград» и уже выпустил новый клип

На YouTube-канале группы «Ленинград» появился новый клип на песню «Фотосессия», в котором снялась блогер Наталья Давыдова. Сергей Шнуров решил возродить группировку, передает РБК.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
en.wikipedia.org

«Группировка „Ленинград“ снова в деле! Сегодня в полночь Сергей Шнуров представит новый клип!» — написала в Instagram Давыдова.

В центре сюжета клипа — фотомодель plus size в исполнении вокалистки «Ленинграда» Виктории Кузьминой. По ее словам, в клипе речь идет «о пафосных речах, которые девушки пишут под фото в Instagram».

Постановкой видео занимался фотограф Даниил Величко. Он считает, что клип получился необычным — с особенным юмором и сарказмом, «который можно не только посмотреть, но и почитать».

20 марта 2019 года стало известно, что группа «Ленинград» прекращает свою концертную деятельность. Тогда Шнуров заявил, что «может быть, когда-нибудь» соберет музыкантов снова, но «не скоро».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость