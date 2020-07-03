Шнуров решил возродить «Ленинград» и уже выпустил новый клип

На YouTube-канале группы «Ленинград» появился новый клип на песню «Фотосессия», в котором снялась блогер Наталья Давыдова. Сергей Шнуров решил возродить группировку, передает РБК.

«Группировка „Ленинград“ снова в деле! Сегодня в полночь Сергей Шнуров представит новый клип!» — написала в Instagram Давыдова.

В центре сюжета клипа — фотомодель plus size в исполнении вокалистки «Ленинграда» Виктории Кузьминой. По ее словам, в клипе речь идет «о пафосных речах, которые девушки пишут под фото в Instagram».

Постановкой видео занимался фотограф Даниил Величко. Он считает, что клип получился необычным — с особенным юмором и сарказмом, «который можно не только посмотреть, но и почитать».

20 марта 2019 года стало известно, что группа «Ленинград» прекращает свою концертную деятельность. Тогда Шнуров заявил, что «может быть, когда-нибудь» соберет музыкантов снова, но «не скоро».