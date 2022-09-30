Сходить в театр и посмотреть «Мальчишник в Вегасе»: журналисты altapress.ru рассказывают, как справляются со стрессом

В прошлую пятницу редакция altapress.ru от стресса забыла выложить традиционный пятничный текст. А сегодня мы решили рассказать, как справляться с ситуациями, выбивающими из колеи.

Евгений Бобров,

главный редактор altapress.ru:

Как-то раз мы проводили опрос читателей на тему стресса и спасения от него. Один эксперт, известный барнаульский бизнесмен, сказал, что он выпивает две бутылки водки в день. Так расслабляет нервы. Мы очень удивились открытости респондента и подумали — может быть одну из бутылок он уже употребил? Опрос был готов к выпуску и тут звонит наш алко-гений и говорит: «Ребят, я тут подумал насчет своего ответа. Люди как-то неправильно могут понять». Мы такие: «Сливается»… А эксперт добавляет: «Напишите, что выпиваю одну бутылку водки. Две — это перебор». Что касается меня, то я спасаюсь спортом. Зимой — лыжи два-три раза в неделю. Летом бег и «лисапед»))) Вот вчера бегал по Трассе здоровья. Слева зайчики, справа белочки. Пусть лучше такие белочки, чем у нашего эксперта в опросе.

Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. altapress.ru.

Кристина Тарасова,

редактор новостей:

Я из тех людей, кто в стрессе спасается юмором, мультиком «Том и Джерри» и бесконечным пересмотром «Мальчишника в Вегасе». Но это самые легкие способы. Вообще, для меня лучший отдых — сходить на концерт, в театр, на выставку. За этот год я была где-то на пяти концертах (все еще отхожу от «Ленинграда» в Лужниках), на трех балетных постановках: в Большом, в Мариинке и в нашем театре драме. Выставки считать я даже не решусь. Еще люблю посмотреть «Симпсонов», пока рисую. Но вечерами я, конечно, не езжу в Мариинский театр, а смотрю стендапы. Например, обожаю Дэниела Слосса. Его черный юмор — восторг. Как-то я пять минут смеялась над его шуткой про деменцию у собаки. Да…

Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. altapress.ru. Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. altapress.ru. Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. altapress.ru. Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. altapress.ru. Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. altapress.ru. Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. altapress.ru.

Екатерина Карзова,

корреспондент:

Делаю что-то необходимо-бытовое и однообразное, чаще это уборка. И обязательно под что-нибудь. Сейчас это Сейлор Мун, где добро всегда побеждает зло. Иногда цветочками. А еще бывает полезно болтать о всяких глупостях.

Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. Кинопоиск. Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. Кинопоиск. Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. Кинопоиск.

Анастасия Бичакова,

правнучка Наоми Кэмпбелл , названая сестра Софи Лорен:

Меня дома побаиваются, потому что я косметический маньяк. Пес крутит лапой у виска, а кошка молча отворачивается, когда крашусь. Моя любовь — яркие тени, розовые румяна и мерцающие блески.



Кто-то спросит: «Куда тебе столько «штукатурки»?" А я не знаю. Просто нравится. И, кстати, стресс снимает довольно неплохо. Особенно, если одну бровь сделать зеленой, а другую синей. Да и тушь можно разноцветную: почему нет?



Заколки, очки, ожерелья и колечки тоже не обхожу стороной. Вернее, они — меня. В общем, я сорока, как говорится. Зато красиво и весело.

Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. altapress.ru. Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. altapress.ru. Как журналисты altapress.ru справляются со стрессовыми ситуациями. altapress.ru.

Надежда Скалон,

обозреватель altapress.ru:

Хороший способ перестать нервничать и снять напряжение — пообщаться с доброжелательными людьми. Раньше, когда я держала дома ирландского сеттера, был и другой: я уходила с ним надолго, когда было не по себе, — на час-полтора. Ничего лучше не отвлекало меня от мрачных мыслей, чем такая прогулка по городу и лесу.



А еще напряжение уходит, когда едешь… Скажем, в междугороднем автобусе и часами смотришь на дорогу — понятно, что это не на каждый день. Однажды я возвращалась в Барнаул из Новосибирска — тот день был до отчаяния трудный. Было уже темно, водитель автобуса выключил свет, за окном мелькали огоньки, похожие на звезды. А я слушала в наушниках космическую музыку — казалось, я здесь одна и лечу над землей…



В обычные же дни, если невмоготу, надо, наконец, перестать читать и слушать новости. Или (если уж не можешь без них) слушать тех, кто находит, над чем посмеяться, когда совсем не смешно. Некоторые гости «Живого Гвоздя» очень даже для этого подходящие.

Звездное небо. СС0 Космос. Звездное небо. СС0 Космос. Звездное небо. СС0

Павел Запруднов,

обозреватель altapress.ru:

Способы релакса у каждого свои. У меня они, пожалуй, очень стандартные, но при этом диаметрально противоположны друг другу.



С одной стороны, я люблю в головой уйти в книгу. Правильно говорят, что это самый приятный способ игнорировать действительность. Читая, мы можем погружаться в новые миры, а можем просто «поговорить» с умным человеком, узнать его мысли и что-то новое для себя.



С другой стороны, я люблю посещать различные концерты, особенно, где играют рок и метал. Выплеснуть эмоции, послушать любимую музыку — это же здорово! При этом я не прочь и в слэм залезть потолкаться.



Рок и книги — что может быть лучше?

Фото с различных концертов Павел Запруднов Фото с различных концертов Павел Запруднов Фото с различных концертов Павел Запруднов

Анна Недобиткова,

обозреватель altapress.ru:

Вот уже три года моим самым действенным способом релакса является бег. Он помогает сначала опустошить голову, а потом вновь ее запомнить конструктивными мыслями. Часто бегаю в лесу — это полнейшее удовольствие. Близкие порой не понимают, как можно приехать домой усталой и сказать: «Пойду побегаю». Могу выйти из дома, пробежать по сосновому бору до станции Власиха и вернуться обратно, это примерно 20 км. Для меня это способ отдохнуть и отвлечься.

Анна Недобиткова на Московском марафоне. altapress.ru

Кстати, недавно мы рассказали, какие сериалы смотрим. Выяснилось, что кое-кто без ума от «Великолепного века».