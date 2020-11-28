Шалом, православные. Писатель Шендерович оформляет гражданство Израиля

Писатель признается, что Израиль давно является его вторым домом, но только сейчас он решил оформить для себя гражданство.

«Израиль давно перестал быть геополитической абстракцией и ромбиком на карте: в этой стране у меня есть любимейшие адреса и маршруты, в ней живут десятки моих добрых знакомцев, родных и друзей… И в ней я тоже дома. Как говорится, теперь и официально», — написал Шендерович в своем аккаунте.