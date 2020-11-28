Шалом, православные. Писатель Шендерович оформляет гражданство Израиля

Писатель признается, что Израиль давно является его вторым домом, но только сейчас он решил оформить для себя гражданство.
«Израиль давно перестал быть геополитической абстракцией и ромбиком на карте: в этой стране у меня есть любимейшие адреса и маршруты, в ней живут десятки моих добрых знакомцев, родных и друзей… И в ней я тоже дома. Как говорится, теперь и официально», — написал Шендерович в своем аккаунте.
Виктору Шендеровичу — 62 года. Он уже в возрасте 15 лет поступил в театральную студию Олега Табакова, а окончил Московский государственный институт культуры по специальности «режиссер самодеятельных театральных коллективов».
Получил множество литературных и журналистских премий, в том числе «ТЭФИ».
С 1995 по 2001 год на телеканале НТВ реализовал удачный политический проект «Куклы». Жалкие попытки повторить его на других телеканалах не увенчались успехом.
С середины 2000-х годов стал резко критиковать действующую власть в России. В частности Шендерович вошел в знаменитый список культурных деятелей, которые не признали присоединение Крыма к России.
В настоящее время Шендерович больше сотрудничает с радиостанциями «Эхо Москвы» и «Радио Свободы».