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Жизнь

Шалом, православные. Писатель Шендерович оформляет гражданство Израиля

Широко известный в недалеком прошлом писатель и журналист Виктор Шендерович, занимавшийся и политической сатирой (проект «Куклы»), оформляет для себя гражданство Израиля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на личную страницу Шендеровича в Facebook.

Виктор Шендерович.
Виктор Шендерович.
СС0.

Писатель признается, что Израиль давно является его вторым домом, но только сейчас он решил оформить для себя гражданство.

«Израиль давно перестал быть геополитической абстракцией и ромбиком на карте: в этой стране у меня есть любимейшие адреса и маршруты, в ней живут десятки моих добрых знакомцев, родных и друзей… И в ней я тоже дома. Как говорится, теперь и официально», — написал Шендерович в своем аккаунте.

Виктору Шендеровичу — 62 года. Он уже в возрасте 15 лет поступил в театральную студию Олега Табакова, а окончил Московский государственный институт культуры по специальности «режиссер самодеятельных театральных коллективов».

Получил множество литературных и журналистских премий, в том числе «ТЭФИ».

С 1995 по 2001 год на телеканале НТВ реализовал удачный политический проект «Куклы». Жалкие попытки повторить его на других телеканалах не увенчались успехом.

С середины 2000-х годов стал резко критиковать действующую власть в России. В частности Шендерович вошел в знаменитый список культурных деятелей, которые не признали присоединение Крыма к России.

В настоящее время Шендерович больше сотрудничает с радиостанциями «Эхо Москвы» и «Радио Свободы».

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