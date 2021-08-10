10 августа
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Жизнь

Шойгу назвал страшнейшую угрозу

Министр обороны России Сергей Шойгу считает страшнейшей внутреннюю угрозу разложения общества в стране, передает его слова РИА Новости.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

По мнению Шойгу, внешние угрозы «понятны», а внутренние — более страшны.

«Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться. Но есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», — сказал он на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Также на форуме он заявил, что уровень доверия к Вооруженным силам России в обществе колеблется от 79% до 86%.

По данным 10−12-летней давности, доверие к армии было 27−29%, добавил ТАСС.

Ранее Сергей Шойгу предложил перенести российскую столицу в Сибирь и построить пять новых городов с населением до миллиона человек.

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