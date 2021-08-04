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Жизнь

Шойгу рассказал, как Путин помог не потерять триллионы рублей

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал «Комсомольской правде», что пандемия угрожала сорвать военные поставки на несколько триллионов рублей.

Путин и Шойгу в тайге.
Путин и Шойгу в тайге.
kremlin.ru

Шойгу отметил, что из-за локдауна в России весной 2020 года под угрозу попали поставки вооружения и военной техники.

«Почти два миллиона рабочих и инженеров по всей стране не работали. Под угрозой срыва оказались не только поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу почти на 1,5 триллиона рублей, но и экспортные поставки нашим зарубежным партнерам на сопоставимую сумму», — рассказал министр.

Большинство оборонных предприятий прекратили работу — «Севмаш», «Звездочка», концерн «Калашников», «Камаз», «Восточная верфь», ижевский электромеханический завод «Купол», авиационный завод в Улан-Удэ.

Президент России Владимир Путин после доклада Шойгу помог возобновить производство несмотря на локдаун.

«В результате принятия президентом России необходимых решений не только был выполнен гособоронзаказ и обязательства страны в рамках военно-технического сотрудничества. Самое главное — люди получили возможность продолжить работу, получать заработную плату и кормить свои семьи», — подчеркнул министр.

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