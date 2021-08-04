Шойгу рассказал, как Путин помог не потерять триллионы рублей

Шойгу отметил, что из-за локдауна в России весной 2020 года под угрозу попали поставки вооружения и военной техники.

«Почти два миллиона рабочих и инженеров по всей стране не работали. Под угрозой срыва оказались не только поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу почти на 1,5 триллиона рублей, но и экспортные поставки нашим зарубежным партнерам на сопоставимую сумму», — рассказал министр.