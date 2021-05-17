Шойгу рассказал, как тувинские старообрядцы тренируют российский спецназ

Шойгу пояснил, что военные эксперты, какими бы специалистами они не были, не могут знать всех нюансов и тонкостей выживания в отдаленных районах.

«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», — отметил Шойгу.

В программе «Военная приемка» показали, как бойцы ССО (Силы специальных операций) приняли участие в экспедиции в Туве.



Бойцов сопровождал охотовед Буян Кара-Сала. Он подчеркнул, что военнослужащие и местные жители смогли поделиться друг с другом уникальным опытом и научиться новому.

«Нюансы есть все равно. И они у нас учатся, и мы у них. Посмотрели оборудование, технику, снаряжение. Есть чему поучиться», — отметил он.

В Минобороны пояснили, что действующие программы ориентированы на сбор и обобщение опыта выживания в различных сложных районах.

Ранее сообщали, что Великобритания намерена создать «антироссийский» отряд спецназ.