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Жизнь

Шойгу раздаст иностранцам наганы и драгунские шашки

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сможет награждать иностранных граждан огнестрельным и холодным оружием, сообщает «Парламентская газета».

Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу.
из открытых источников в интернете

Это определено в порядке представления иностранцев к награждению. Документ вступил в силу 23 ноября.

«О награждении иностранного гражданина боевым оружием за содействие при обеспечении международной или национальной безопасности могут ходатайствовать его заместители, главнокомандующие всех видов и родов ВС РФ, а также руководители военного управления и командиры воинских частей», — отмечает издание.

Прошение необходимо согласовать с Главным управлением кадров, после чего его нужно представить министру обороны.

Перечень видов оружия, которым можно наградить иностранцев, определили в постановлении правительства от 19 марта 2020 года.

Подарить иностранцам можно: револьверы системы «Наган», «Никель» и «Кобальт», пистолеты ПМ и ТТ, драгунскую солдатскую шашку или офицерский кортик.

Ранее депутат, назвавший «говном» жителя Карелии, получил награду от главы региона.

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