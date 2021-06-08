Шойгу устроил «показательные выступления» в столичном военкомате. Видео

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и устроил военкому разнос за отсутствие оборудования, сообщает РБК.

«Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что, как партизаны — письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — возмутился Шойгу.

На кадрах видно, что сотрудники военкомата явно не готовы к встрече с министром, а сам военком заметно нервничает.

В 2019 году Сергей Шойгу поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову и Генштабу разобраться с бездушием и формализмом военкоматов при работе с людьми, пишет polit.ru.

«Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство», — говорил он. Всех должностных лиц, «которые проявили бездушие, сидя в «тылу», Шойгу, по его данным, поручил «отправить в более «горячие» места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах».

Ранее Шойгу рассказывал, что живущие в труднодоступных территориях Тувы старообрядцы тренируют российских военнослужащих.