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Жизнь

Шойгу заявил, что никому нельзя посягать на Терешкову и другие символы России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что у каждой страны есть символы, которые необходимо беречь, сообщает РИА «Новости».

Валентина Терешкова.
Валентина Терешкова.
http://duma.gov.ru/

Шойгу отметил, что у каждой страны должны быть свои символы. У России — космонавты, поэты, оперные певцы.

«Гагарин и Терешкова, Шаляпин и Рождественский, Вознесенский», — назвал министр несколько фамилий на молодежном форуме «Территория смыслов».

Генерал армии подчеркнул, что сегодня за рубежом и различные оппозиционеры посягают на российские символы.

«Вы все видите, что их постепенно пытаются вымыть. Там уже начали — и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это», — обратился министр к молодежи.

Шойгу предупредил, что посягать не позволят никому: «Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа».

Ранее в Новосибирске после «инициативы об обнулении» попросили переименовать улицу Терешковой в честь космонавтки-коммунистки.

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