Улицу Терешковой в Новосибирске попросили переименовать в честь космонавта-коммуниста

С соответствующим предложением выступил депутат Барлакского сельсовета Новосибирской области от КПРФ Илья Ряснов.

Он заявил, что предложенная Валентиной Терешковой поправка к Конституции об обнулении сроков президента России Владимира Путина «вызвала резкую негативную реакцию в обществе».

«Внесенная депутатом в Конституцию поправка позволит действующему президенту оставаться у власти долгие годы, фактически узурпируя место высшего должностного лица в государстве. Этим шагом Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт планеты Земля, герой Советского Союза перечеркнула в сознании миллионов граждан нашей страны свои предыдущие заслуги», — отметил Ряснов

Ряснов предложил переименовать улицу Терешковой в честь другой женщины-космонавта Светланы Савицкой, которая заседает в Госдуме от КПРФ и голосовала против «обнуления».

Валентина Терешкова и Владимир Путин , 2007. kremlin.ru

Напомним, ранее активисты обратились к мэру и губернатору региона с просьбой переименовать улицу в Академгородке, названную в честь Терешковой.

Петиция о переименовании появилась на сайте change.org и уже набрала почти 4,8 тыс. подписей.

Терешкова заявила, что ежедневно получает много писем с благодарностью за предложенную поправку к Конституции.