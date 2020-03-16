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Жизнь

Новосибирцы требуют «обнулить улицу», названную в честь Терешковой

Жители Новосибирска создали петицию за переименование улицы Терешковой в Академгородке, поскольку «первая женщина-космонавт не достойна быть увековеченной».

Валентина Терешкова и Владимир Путин, 2007.
Валентина Терешкова и Владимир Путин, 2007.
kremlin.ru

Напомним, ранее депутат Госдумы Терешкова предложила «обнулить» сроки правления президента России Владимира Путина.

По ее словам, она ежедневно получает много писем с благодарностью за предложенную поправку к Конституции.

Обратная ситуация происходит в интернете, где против нее ополчились жители многих городов России, в том числе и Новосибирска.

«Мы — неравнодушные жители новосибирского Академгородка, выступаем за переименование улицы Терешковой в нашем городе. С большим сожалением мы констатируем, что Валентина Терешкова теперь олицетворяет иные ценности, нежели в эру советской космонавтики», — говорится в петиции.

Новосибирцы обращаются к мэру города Анатолию Локтю с требованием переименовать улицу Терешковой. Новое название можно выбрать в ходе обсуждения с горожанами. В качестве вариантов — улица Романтиков.

Также просят губернатора Новосибирской области Андрея Травникова поддержать инициативу и помочь в вопросе скорейшего «обнуления улицы».

На момент публикации материала петицию подписали 3105 человек.

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