Схраняются шансы столкновения астероида с Землей, заявили в NASA

Гигантский астероид 2007 FT3 9 сентября должен пролететь мимо Земли на расстоянии 139 млн километров.

NASA оценивает вероятность того, что это небесное тело упадет на планету, как мало вероятную. Примерно в пропорции один на 11 млн. Если столкновение с Землей все-таки случится, то ученые NASA ничего хорошего планете не обещают, пишет millionaire.ru.

Сценарии развития событий разные — от уничтожения нескольких городов, до самых катастрофических — полной гибели земной цивилизации.

Между тем в возможность падения астероида не верят самые ярые приверженцы скорого конца света — уфологи.

Еще две угрозы

Астероид под названием 2000QW7 приблизится на минимальное расстояние к Земле уже 14 сентября — объект подойдет к планете на расстояние 5 млн 331 тысяча км. Он размером с Останкинскую башню. «Останкинский астероид» попадет в поле тяготения Земли — поэтому он вошел в список «потенциально опасных астероидов».

В этот же к Земле подлетит еще один большой астероид, диаметр которого составит от 120 до 260 м. Его назвали 2010CO1. Объект окажется примерно на таком же расстоянии от планеты, как и астероид 2000QW7