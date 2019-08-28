К Земле несется опасный астероид размером с Останкинскую башню

Астероид, размеры которого больше Останкинской телебашни (540 метров), стремительно приближается к Земле со скоростью 13 км/с, сообщает NASA .

Астероид под названием 2000QW7 приблизится на минимальное расстояние к Земле уже 14 сентября — объект подойдет к планете на расстояние 5 млн 331 тысяча км.

В этот же к Земле подлетит еще один большой астероид, диаметр которого составит от 120 до 260 м. Его назвали 2010CO1. Объект окажется примерно на таком же расстоянии от планеты, как и астероид 2000QW7, пишет Газета.ru.

«Останкинский астероид» попадет в поле тяготения Земли. Из-за этого он вошел в список «потенциально опасных астероидов».

Сотрудники Центра изучения околоземных объектов NASA наблюдают почти за 20 тыс. небесных тел, которые находятся вблизи орбиты Земли. Эти околоземные объекты <их сокращенно называют NEO> включают в себя астероиды и кометы, вызывающие беспокойство у исследователей из-за их близости к Земле и риска возможного столкновения с ней, сообщает «Коммерсантъ».

По подсчетам центра, известно почти 2 тыс. потенциально опасных астероидов, из которых 155 в диаметре достигают 1 километра.

Астероид в космосе. www. nat-geo.ru

Откуда берутся метеориты

Большинство из найденных на Земле происходят от разрушенных астероидов. Некоторые — долетают к нам с Марса или Луны. В теории «гости» с Меркурия или Венеры также могли бы добраться до Земли. Однако учеными таких находок зарегистрировано не было.

На данный момент на Земле обнаружено более 50 тыс. метеоритов. И все они — за редким исключением — связаны с астероидами. Оставшееся меньшинство —- с Марса и Луны.

Метеориты на Алтае

Первый зарегистрированный на Алтае метеорит упал 22 мая 1904 года в Бийске. Его назвали «Алтайским метеоритом», сообщают ученые Всероссийского геологического института.

С тех пор в разных районах Алтайского края находили космические объекты размером до нескольких десятков килограмм.

На Алтае каменные метеориты встречаются чаще, чем остальные. Из-за внешнего сходства с земными породами велика вероятность упустить внеземное открытие. Оплавленные камни, округлой формы покрыты черной коркой. Найти их велика вероятность в период сельскохозяйственных работ — в полях.