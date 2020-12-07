Штатив и Михельсона потеряли на совещании у Путина

Пустовало кресло, предназначенное для главы «Сибур Холдинга» Леонида Михельсона, сообщают «Вести» в программе «Москва. Кремль. Путин». Миллиардера пошли разыскивать.
В тот момент оказалось, что у личного оператора президента пропал штатив.
«У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала», — засмеялся Путин.
Глава «Сибура» вскоре появился, а вот штатива так и не было.
«Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? Хозяина потеряли! Как начинать совещание?» — пошутил глава государства.
Проблему со штативом в итоге решили, и Путин начал встречу, пишет bfm.ru.
Леонид Михельсон — российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».