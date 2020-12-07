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Жизнь

Штатив и Михельсона потеряли на совещании у Путина

Совещание по развитию нефтегазовой отрасли в Тобольске началось с шутки президента РФ Владимира Путина.

Путин. Интервью с Оливером Стоуном.
Путин. Интервью с Оливером Стоуном.
Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com

Пустовало кресло, предназначенное для главы «Сибур Холдинга» Леонида Михельсона, сообщают «Вести» в программе «Москва. Кремль. Путин». Миллиардера пошли разыскивать.

В тот момент оказалось, что у личного оператора президента пропал штатив.

«У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала», — засмеялся Путин.

Глава «Сибура» вскоре появился, а вот штатива так и не было.

«Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? Хозяина потеряли! Как начинать совещание?» — пошутил глава государства.

Проблему со штативом в итоге решили, и Путин начал встречу, пишет bfm.ru.

Леонид Михельсон — российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».

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