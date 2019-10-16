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Жизнь

Шторм начинается. Снежный период стартует в Алтайском крае

Погода резко испортится в Алтайском крае в среду, 16 октября. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Мокрый снег.
Мокрый снег.
Михаил Хаустов

«Днем 16 и сутки 17 октября в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15 — 20 метров в секунду, местами порывы 25 — 27 метров в секунду, дожди, местами в предгорьях сильные, в отдельных районах с мокрым снегом. Похолодание. Появление временного снежного покрова», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Любопытно, что при этом до 18 октября местами по краю сохранится высокая пожароопасность.

Согласно прогнозу, в среду, 16 октября, в Алтайском крае в целом будет еще достаточно тепло. Температура воздуха в дневное время будет балансировать с пределах +11…+16 градусов.

Ситуация изменится в ночь на 17 октября, когда в регионе похолодает до -3 градусов.

В четверг температура в регионе уже не поднимется выше +12 градусов. При этом в течение дня ожидается резкое похолодание, сопровождающееся очень сильными порывами ветра.

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