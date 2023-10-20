Шторм, Новый год и никакого гриппа. Что произошло в Алтайском крае 20 октября

- Роспотребнадзор сообщил, что в Алтайском крае снижается заболеваемость ОРВИ. Зафиксированных случаев заболевания гриппом в регионе по-прежнему нет.
- Алтайский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение: в регионе ожидается похолодание, ветер до 24 м/с и мокрый снег.
- В связи с неблагоприятным прогнозом госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой сменить летние шины на зимние.
- Барнаульский архитектор Владимир Золотов представил проект спортзала c ретро-витражами — его хотят построить в центре города на месте снесенных аварийных двухэтажек.
- В мэрии Барнаула уже начались заседания «новогоднего» оргкомитета. Там, например, сообщили, что на площади Сахарова зальют каток.
- Петропавловский собор, уничтоженный в Барнауле в 1935 году, планируют восстановить. Но где именно и каким он должен быть, а также можно ли это вообще считать «восстановлением» — архитекторы, чиновники и представители духовенства еще обсуждают.
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