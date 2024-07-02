2 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Шторм с градом, грозой и ливнями надвигается на Алтайский край

Шторм обрушится на Алтайский край 2 июля. Об этом предупреждают синоптики краевого ЦГМС.

Шторм в Барнауле.
Шторм в Барнауле.
Социальные сети

По прогнозам синоптиков, 2 июля и в последующие дни — 3 июля ночью и 4 июля — в регионе ожидается ухудшение погоды. Пройдут дожди, прогремят грозы, в некоторых районах выпадет град. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Ночные температуры будут колебаться от +12 до +17 градусов, а днем будет от +22 до +27.

5 июля погода начнет улучшаться, но кратковременные дожди с грозами возможны. Ветер ослабнет до 3–8 м/с, хотя местами ожидаются порывы до 14 м/с. Днем в крае ожидается температура от +23 до +28 градусов.

В МЧС рекомендуют пережидать непогоду в помещении с закрытыми окнами, если на улице сильный ветер.

Если вы оказались на улице во время стихии, лучше держаться подальше от рекламных щитов и деревьев. Не паркуйте автомобили рядом с деревьями или слабоукрепленными конструкциями.

В случае грозы остановите автомобиль и переждите непогоду. Также не рекомендуется находиться у водоёмов.

Как уберечь технику от грозы — читайте в этом материале.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость