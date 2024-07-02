Шторм с градом, грозой и ливнями надвигается на Алтайский край

Шторм обрушится на Алтайский край 2 июля. Об этом предупреждают синоптики краевого ЦГМС .

По прогнозам синоптиков, 2 июля и в последующие дни — 3 июля ночью и 4 июля — в регионе ожидается ухудшение погоды. Пройдут дожди, прогремят грозы, в некоторых районах выпадет град. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Ночные температуры будут колебаться от +12 до +17 градусов, а днем будет от +22 до +27.

5 июля погода начнет улучшаться, но кратковременные дожди с грозами возможны. Ветер ослабнет до 3–8 м/с, хотя местами ожидаются порывы до 14 м/с. Днем в крае ожидается температура от +23 до +28 градусов.

В МЧС рекомендуют пережидать непогоду в помещении с закрытыми окнами, если на улице сильный ветер. Если вы оказались на улице во время стихии, лучше держаться подальше от рекламных щитов и деревьев. Не паркуйте автомобили рядом с деревьями или слабоукрепленными конструкциями. В случае грозы остановите автомобиль и переждите непогоду. Также не рекомендуется находиться у водоёмов.

Как уберечь технику от грозы — читайте в этом материале.

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