Штормовое предупреждение на вечер и ночь объявили в Алтайском крае

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Алтайском крае вечером 26 и ночью 27 июля, сообщает региональный Гидрометцентр.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.

«В крае ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, усиление ветра до 22 метров в секунду, местами шквалы до 25 метров», — информирует алтайский ЦГМС.

27 и 28 июля ночные температуры будут +10…+15 градусов, с небольшим понижением 29 июля до +8…+13. Дневные в течение трех суток — до +28 градусов.

Днем 27 и 28 июля в отдельных районах региона обещают дожди и грозы.

В Барнауле ожидается схожая погода с одним исключением — преимущественно без осадков до 29 июля включительно.

Ранее сообщали, что последняя неделя июля в Алтайском крае стартует с сильной жары, гроз и ветра.