Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

«В период с 15 по 18 октября в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). 14 октября высокая пожароопасность (с индексом более 6000 гр.) отмечается в Тогульском, Угловском, Локтевском, Рубцовском, Волчихинском и Алейском районах» — говорится в сообщении.
Чтобы избежать материальных потерь от огненной стихии в условиях высокой пожарной опасности, управление ГО и ЧС Барнаула рекомендует населению:
- не сжигать мусор и сухую траву, а также пресекать подобные действия других лиц;
- выезжая на отдых, не разводить костры;
- не бросать непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
- не допускать курения и применения открытого огня в подвалах, на чердаках, сараях и местах хранения горючего материала. Особенно опасно курить в нетрезвом состоянии;
- не позволять детям играть с огнем;
- не эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размерами не менее 0,5×0,7 метра (на полу из горючих материалов);
- не разжигать печь бензином, керосином и другими горючими жидкостями, не сушите дрова, одежду и другие сгораемые материалы вблизи печи;
- не использовать в качестве дымовых труб керамические, металлические и асбоцементные трубы, не допускайте перекала печи;
- не допускать перегрузки электросети;
- не отогревать перемерзшие трубопроводы открытым огнем.
Напомним, с 10 октября в крае ввели особый противопожарный режим. Это значит, что в регионе запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры на природе и так далее. За выходные дни в Алтайском крае зарегистрировано 98 возгораний сухой травы.