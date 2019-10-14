Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

«В период с 15 по 18 октября в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). 14 октября высокая пожароопасность (с индексом более 6000 гр.) отмечается в Тогульском, Угловском, Локтевском, Рубцовском, Волчихинском и Алейском районах» — говорится в сообщении.

Чтобы избежать материальных потерь от огненной стихии в условиях высокой пожарной опасности, управление ГО и ЧС Барнаула рекомендует населению:

не сжигать мусор и сухую траву , а также пресекать подобные действия других лиц;

а также пресекать подобные действия других лиц; выезжая на отдых , не разводить костры;

не разводить костры; не бросать непотушенные спички и сигареты ( особенно из окон автомобилей);

особенно из окон автомобилей); не допускать курения и применения открытого огня в подвалах , на чердаках , сараях и местах хранения горючего материала. Особенно опасно курить в нетрезвом состоянии;

на чердаках сараях и местах хранения горючего материала. Особенно опасно курить в нетрезвом состоянии; не позволять детям играть с огнем;

не эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок ( отступок) от горючих конструкций , предтопочных листов , изготовленных из негорючего материала размерами не менее 0,5×0,7 метра ( на полу из горючих материалов);

отступок) от горючих конструкций предтопочных листов изготовленных из негорючего материала размерами не менее 0,5×0,7 метра на полу из горючих материалов); не разжигать печь бензином , керосином и другими горючими жидкостями , не сушите дрова , одежду и другие сгораемые материалы вблизи печи;

керосином и другими горючими жидкостями не сушите дрова одежду и другие сгораемые материалы вблизи печи; не использовать в качестве дымовых труб керамические , металлические и асбоцементные трубы , не допускайте перекала печи;

металлические и асбоцементные трубы не допускайте перекала печи; не допускать перегрузки электросети;

не отогревать перемерзшие трубопроводы открытым огнем.

Напомним, с 10 октября в крае ввели особый противопожарный режим. Это значит, что в регионе запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры на природе и так далее. За выходные дни в Алтайском крае зарегистрировано 98 возгораний сухой травы.