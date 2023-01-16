Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за снежных заносов

«В конце дня 16 января и ночью 17 января ожидается <…> усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы до 25 м/с. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы», — предупреждают в региональном Гидрометцентре.
Погода в Алтайском крае 17 января
Ночью 17 января в Алтайском крае возможны −10…−15 градусов. Местами пройдет умеренный снег. Днем градусник покажет −7…−12 градусов.
Синоптики обещают снег, метель, гололедицу, местами — снежные заносы. Ветер будет юго-западный, до 25 м/с. Затем он сменится на северо-западный, до 21 м/с.
Погода в Барнауле 17 января
Ночью 17 января в Барнауле установятся −11…−13 градусов, а днем −8…−10 градусов. Временами будет идти снег, на дорогах сохранится гололедица.
Ветер будет юго-западный, до 20 м/с. Сменится на северо-западный, скоростью 6−11 м/с.
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