Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за снежных заносов

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 16−17 января. Вероятны снег, метели и снежные заносы, рассказали в региональном ЦГМС.

«В конце дня 16 января и ночью 17 января ожидается <…> усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы до 25 м/с. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы», — предупреждают в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 17 января

Ночью 17 января в Алтайском крае возможны −10…−15 градусов. Местами пройдет умеренный снег. Днем градусник покажет −7…−12 градусов.

Синоптики обещают снег, метель, гололедицу, местами — снежные заносы. Ветер будет юго-западный, до 25 м/с. Затем он сменится на северо-западный, до 21 м/с.

Погода в Барнауле 17 января

Ночью 17 января в Барнауле установятся −11…−13 градусов, а днем −8…−10 градусов. Временами будет идти снег, на дорогах сохранится гололедица.

Ветер будет юго-западный, до 20 м/с. Сменится на северо-западный, скоростью 6−11 м/с.