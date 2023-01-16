СМИ: скончался пожарный, пострадавший при тушении ТЦ «Успех»

«Скончался в воскресенье, 15 января», — заявил собеседник.
Напомним, пожар в ТЦ «Успех» на ул. Попова, 214 вспыхнул 9 января. Он произошел на складе резины автоцентра «Вианор». Предварительная причина ЧП — аварийная работа электросети.
По словам собеседника одного из алтайских изданий, пожарный мог пострадать от взрыва, вероятно, произошедшего в результате возгорания.
По информации источника, знакомого с ситуацией, спасатель получил опасный ожог легких.
Напомним, в ночном пожаре барнаульские пожарные эвакуировали 11 человек. Среди них — дети.
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