16 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

СМИ: скончался пожарный, пострадавший при тушении ТЦ «Успех»

Скончался пожарный, пострадавший при тушении ТЦ «Успех» в Барнауле, сообщил источник ИА «Амител».

В Барнауле потушили торговый центр "Вианор"
В Барнауле потушили торговый центр "Вианор"
t.me/mchs_altkray

«Скончался в воскресенье, 15 января», — заявил собеседник.

Напомним, пожар в ТЦ «Успех» на ул. Попова, 214 вспыхнул 9 января. Он произошел на складе резины автоцентра «Вианор». Предварительная причина ЧП — аварийная работа электросети.

По словам собеседника одного из алтайских изданий, пожарный мог пострадать от взрыва, вероятно, произошедшего в результате возгорания.

По информации источника, знакомого с ситуацией, спасатель получил опасный ожог легких.

Напомним, в ночном пожаре барнаульские пожарные эвакуировали 11 человек. Среди них — дети.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость