Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. Погода 3−5 декабря

Погода в Алтайском крае 3−5 декабря
Ночью 3 декабря в Алтайском крае ожидается температура −22…−27 градусов. Местами похолодает до -35, а при облачности до −15…−20 градусов.
Днем вероятны −14…−19 (местами до -24) градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, с изморозью утром. Ветер будет северный, 2−7 м/с.
Ночью 4 декабря возможны −22…−27 градусов, местами — до -37 градусов, а при облачности −15…−20 градусов. Днем потеплеет до −12…−17 (местами до -22) градусов. По западу прогнозируют небольшой снег. В некоторых районах обещают туман и изморозь.
Ночью 5 декабря в Алтайском крае установятся −22…−27 (местами до -35) градусов, а днем −13…−18 (местами до -23) градусов. На части территории выпадет небольшой снег.
Погода в Барнауле 3−5 декабря
Ночью 3 декабря градусник покажет в Барнауле −25…−27 градусов, а днем −17…−19 градусов. Ветер будет северный, 2−7 м/с.
Такая же погода сохранится в сутки 4 декабря.
Ночью 5 декабря в Барнауле вероятны −25…−27 градусов, а днем −16…−18 градусов.
Все три дня пройдут преимущественно без осадков.
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