Штормовое предупреждение: оттепель обрушится на Алтайский край вместе со снегом и шквалистым ветром

Сутки 18 ноября, согласно прогнозу алтайского ЦГМС, в регионе ожидается снег, мокрый снег, местами сильные осадки, метели, гололедные явления.
Усиление ветра прогнозируют до 19−24 метров в секунду. На дорогах возможна сильная гололедица, снежные заносы.
В этой связи в региональном главке МЧС убедительно просят граждан не забывать о мерах личной предосторожности.
Напомним, ранее altapress.ru в алтайском ЦГМС рассказали, что в первой половине следующей недели в регионе ожидается «европейская зима», но предупреждали, что потепление будет сопряжено с неблагоприятными погодными явлениями.
К середине следующей недели морозы до -30 градусов могут вернутся на территорию Алтайского края.