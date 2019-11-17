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Жизнь

Штормовое предупреждение: оттепель обрушится на Алтайский край вместе со снегом и шквалистым ветром

Штормовое предупреждение объявили синоптики в Алтайском крае на понедельник, 18 ноября. Наступающая оттепель отметится усилением ветра и обильными осадками.

Снегопад в Барнауле.
Снегопад в Барнауле.
Анна Зайкова

Сутки 18 ноября, согласно прогнозу алтайского ЦГМС, в регионе ожидается снег, мокрый снег, местами сильные осадки, метели, гололедные явления.

Усиление ветра прогнозируют до 19−24 метров в секунду. На дорогах возможна сильная гололедица, снежные заносы.

В этой связи в региональном главке МЧС убедительно просят граждан не забывать о мерах личной предосторожности.

Напомним, ранее altapress.ru в алтайском ЦГМС рассказали, что в первой половине следующей недели в регионе ожидается «европейская зима», но предупреждали, что потепление будет сопряжено с неблагоприятными погодными явлениями.

К середине следующей недели морозы до -30 градусов могут вернутся на территорию Алтайского края.

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