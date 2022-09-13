Штормовое предупреждение, заморозки и высокая пожароопасность. Погоду лихорадит в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Днем 13 сентября в регионе будет +11…+16 градусов.
В отдельных районах небольшие дожди, по югу местами умеренные дожди. Утром местами туман.
Ветер северо-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В ночь на 14 сентября температура опустится до 0…+5 градусов, местами заморозки до -2 градусов.
Погода в Барнауле
В столице региона тоже будет холодно и ветрено — +12…+14 градусов.
Преимущественно без осадков. Утром возможен туман.
Ветер северо-восточный 4−9 м/с.
В ночь на 14 сентября будет 0…+2 градуса, местами заморозки до -1 градусов.