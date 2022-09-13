13 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Что категорически запрещено делать на Куприянов день. Приметы и традиции 13 сентября

13 сентября отмечают Куприянов день. Православная церковь вспоминает святого Киприана, епископа Карфагена в третьем веке. Он прославился как искусный богослов. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях 13 сентября.

Журавли, Крутихинский район. Апрель, 2020.
Журавли, Крутихинский район. Апрель, 2020.
vk.com/usynovi_zakaznik

Традиции на Куприянов день

На Руси верили, что в этот день журавли собираются на болоте и решают, как лететь на юг, когда отправляться и какой путь выбрать. За это праздник прозвали Журавлиным вече.

Также 13 сентября поспевала клюква. Ее обваливали в сахаре и добавляли в пирожки. Варили компоты и варенье. Еще на Куприяна начинали активно убирать репу, морковь, свеклу, картофель. Готовые из них блюда подавали на стол.

Что нельзя делать 13 сентября

  • Забудьте о ссорах. В этот день нельзя конфликтовать и даже повышать голос на другого человека. А иначе в жизни наступит полоса неудач.
  • Нельзя завязывать узлы и лучше отложить рукоделие.
  • Запрещено занимать деньги.
  • Плохой день для путешествий и дальней дороги.
  • Нельзя сажать и пересаживать растения. Они будут плохо расти.

Приметы на Куприяна

  • Одуванчик цветет в это время — к теплой и долгой осени.
  • Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холодно.
  • Если в этот день выпал снег, то он долго не продержится.
  • Большие муравейники — к суровой зиме.
  • Журавли громко курлычут — к дождю.
  • Домашняя птица нахохлилась — к непогоде.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость