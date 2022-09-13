Что категорически запрещено делать на Куприянов день. Приметы и традиции 13 сентября

13 сентября отмечают Куприянов день. Православная церковь вспоминает святого Киприана, епископа Карфагена в третьем веке. Он прославился как искусный богослов. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях 13 сентября.

Традиции на Куприянов день

На Руси верили, что в этот день журавли собираются на болоте и решают, как лететь на юг, когда отправляться и какой путь выбрать. За это праздник прозвали Журавлиным вече.

Также 13 сентября поспевала клюква. Ее обваливали в сахаре и добавляли в пирожки. Варили компоты и варенье. Еще на Куприяна начинали активно убирать репу, морковь, свеклу, картофель. Готовые из них блюда подавали на стол.

Что нельзя делать 13 сентября

Забудьте о ссорах. В этот день нельзя конфликтовать и даже повышать голос на другого человека. А иначе в жизни наступит полоса неудач.

Нельзя завязывать узлы и лучше отложить рукоделие.

Запрещено занимать деньги.

Плохой день для путешествий и дальней дороги.

Нельзя сажать и пересаживать растения. Они будут плохо расти.

Приметы на Куприяна