Что категорически запрещено делать на Куприянов день. Приметы и традиции 13 сентября

Традиции на Куприянов день
На Руси верили, что в этот день журавли собираются на болоте и решают, как лететь на юг, когда отправляться и какой путь выбрать. За это праздник прозвали Журавлиным вече.
Также 13 сентября поспевала клюква. Ее обваливали в сахаре и добавляли в пирожки. Варили компоты и варенье. Еще на Куприяна начинали активно убирать репу, морковь, свеклу, картофель. Готовые из них блюда подавали на стол.
Что нельзя делать 13 сентября
- Забудьте о ссорах. В этот день нельзя конфликтовать и даже повышать голос на другого человека. А иначе в жизни наступит полоса неудач.
- Нельзя завязывать узлы и лучше отложить рукоделие.
- Запрещено занимать деньги.
- Плохой день для путешествий и дальней дороги.
- Нельзя сажать и пересаживать растения. Они будут плохо расти.
Приметы на Куприяна
- Одуванчик цветет в это время — к теплой и долгой осени.
- Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холодно.
- Если в этот день выпал снег, то он долго не продержится.
- Большие муравейники — к суровой зиме.
- Журавли громко курлычут — к дождю.
- Домашняя птица нахохлилась — к непогоде.