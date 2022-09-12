Традиции Дня Александра Сытника
После строгого однодневного поста, соблюдаемого на День Ивана Постного, люди устраивали большое застолье. Пекли пироги, караваи, готовили вкусные блюда и угощали ими гостей. Традиционным блюдом считалась ячменная каша на молоке и свежий хлеб из зерна нового урожая.
Также проводили обряд для будущего урожая — завивали ячменные стебли вместе с льняными и овсяными и заговаривали ниву.
Что нельзя делать 12 сентября
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Созывая гостей на пир, нельзя здороваться с первым зашедшим в дом — к неудаче.
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Нельзя сушить постель, иначе приснятся дурные сны.
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Если захотели пересчитать мелочь в кармане — забудьте. Иначе можно накликать бедность.
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Нельзя мыть голову. По поверьям, можно рано облысеть.
Приметы Сытника
- В лесу много рябины — осень выдастся дождливой.
- Пчелы начали запечатывать улей — зима придет рано.
- Птицы высоко в небе кружат и не улетают — то осень будет теплой и сухой.
- На растениях видна паутина — осень будет теплой.