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Жизнь

Накрываем на стол. Приметы и традиции Дня Александра Сытника — 12 сентября

12 сентября на Руси отмечали День Александра Сытника. Прозвали его так за то, что в этот день устраивали большое застолья с гостями и множеством блюд. Также Церковь чтит память князя Александра Невского и преподобного Александра Свирского. Altapress.ru рассказывает, какие традиции, запреты и приметы соблюдаются 12 сентября.

Банкет, накрытый стол.
Банкет, накрытый стол.
CC0

Традиции Дня Александра Сытника

После строгого однодневного поста, соблюдаемого на День Ивана Постного, люди устраивали большое застолье. Пекли пироги, караваи, готовили вкусные блюда и угощали ими гостей. Традиционным блюдом считалась ячменная каша на молоке и свежий хлеб из зерна нового урожая.

Также проводили обряд для будущего урожая — завивали ячменные стебли вместе с льняными и овсяными и заговаривали ниву.

Что нельзя делать 12 сентября

  • Созывая гостей на пир, нельзя здороваться с первым зашедшим в дом — к неудаче.

  • Нельзя сушить постель, иначе приснятся дурные сны.

  • Если захотели пересчитать мелочь в кармане — забудьте. Иначе можно накликать бедность.

  • Нельзя мыть голову. По поверьям, можно рано облысеть.

Приметы Сытника

  • В лесу много рябины — осень выдастся дождливой.
  • Пчелы начали запечатывать улей — зима придет рано.
  • Птицы высоко в небе кружат и не улетают — то осень будет теплой и сухой.
  • На растениях видна паутина — осень будет теплой.
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