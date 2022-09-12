12 сентября на Руси отмечали День Александра Сытника. Прозвали его так за то, что в этот день устраивали большое застолья с гостями и множеством блюд. Также Церковь чтит память князя Александра Невского и преподобного Александра Свирского. Altapress.ru рассказывает, какие традиции, запреты и приметы соблюдаются 12 сентября.