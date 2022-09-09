11 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Призываем гроздья счастья 9 сентября. Приметы и традиции Дня Пимена

Православные люди чтят память Пимена Великого, Пимена Палестинского и мученицы Анфисы 9 сентября. Этот день называют Днем Пимена, Два Пимена или Анфисой Рябнницей. Рассказываем, какие приметы стоит учесть, что следует сделать, а от чего воздержаться.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Традиции Дня Пимена

В этот день поспевала рябина, которой в народе приписывали целебные и мистические свойства. Ее считали символом плодородия, благополучия и процветания

На рябине ставили квас, варили в меду, клали в пироги, делали вино, сушили и заваривали с травяными сборами.

Девушки и женщины делали из ягод бусы, различные обереги для всей семьи. Гроздья рябины вешали над порогом, приманивая счастье. После сбора ягод, у дерева обязательно просили прощения, обращаясь к рябине: «Прости, рябинушка, и помоги нам силою своею».

Что нельзя делать 9 сентября

  • Если долго стоять на пороге, то можно привлечь неприятности.
  • Плохой день для любовных дел: признания в чувствах и сватовства. Все может обернуться плохим образом.
  • Нельзя делать крупные покупки. В этот день можно прогадать с выбором и купить не то, что было нужно.
  • Нельзя поднимать любые вещи, которые лежат на перекрестке или рядом с перекрестком дорог. На таких предметах лежит порча.

Приметы Анфисы Рябинницы

  • Много рябины уродилось — к сильным морозам зимой.
  • Журавли летят высоко и медленно — к теплой и сухой осени.
  • Желудей много в этом году — зима окажется суровой.
  • Кошка фыркает — погода испортится.
  • Свиньи ведут себя тревожно, прячутся — чувствуют дождь.
  • Ягоды рябины осыпались — к теплой зиме.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость