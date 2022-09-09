Призываем гроздья счастья 9 сентября. Приметы и традиции Дня Пимена

Православные люди чтят память Пимена Великого, Пимена Палестинского и мученицы Анфисы 9 сентября. Этот день называют Днем Пимена, Два Пимена или Анфисой Рябнницей. Рассказываем, какие приметы стоит учесть, что следует сделать, а от чего воздержаться.

Традиции Дня Пимена

В этот день поспевала рябина, которой в народе приписывали целебные и мистические свойства. Ее считали символом плодородия, благополучия и процветания

На рябине ставили квас, варили в меду, клали в пироги, делали вино, сушили и заваривали с травяными сборами.

Девушки и женщины делали из ягод бусы, различные обереги для всей семьи. Гроздья рябины вешали над порогом, приманивая счастье. После сбора ягод, у дерева обязательно просили прощения, обращаясь к рябине: «Прости, рябинушка, и помоги нам силою своею».

Что нельзя делать 9 сентября

Если долго стоять на пороге , то можно привлечь неприятности.

то можно привлечь неприятности. Плохой день для любовных дел: признания в чувствах и сватовства. Все может обернуться плохим образом.

Нельзя делать крупные покупки. В этот день можно прогадать с выбором и купить не то , что было нужно.

что было нужно. Нельзя поднимать любые вещи , которые лежат на перекрестке или рядом с перекрестком дорог. На таких предметах лежит порча.

Приметы Анфисы Рябинницы