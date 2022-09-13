Поздравления с Днем программиста в прозе
Поздравляю с Днем программиста. Желаю, чтобы на твоём ПК хранились гигабайты радости и вдохновения. Желаю, чтобы твое сердце успешно создавало программу счастья и любви. Желаю, чтобы в работе не было трудностей и напряжения. Желаю, чтобы у тебя было пожизненное программное обеспечение здоровья и везения!
Всех компьютерных гениев поздравляю с Днем программиста! Желаю на жизненном пути не встречать вредоносных людей, всегда быть в онлайне событий, быстро загружаться знаниями и иногда отформатировать негатив из своей жизни!
С Днем программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надежная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоём пусть действует программка вечного счастья и любви.
Поздравления с Днем программиста в стихах
Кто от вирусов спасает,
Подключает антиспам,
Сна и отдых не знает
По компьютерным делам?
Кто сидит у монитора,
Не смыкая своих глаз,
И блуждает по просторам
Интернета, как спецназ?
Все они — авантюристы,
Знают шифры и пароль,
С днем поздравим программистов
За заслуженную роль!
Пускай программы все всегда
Будут тобой легко писаться!
И в рамках твоего труда
Желаю только развиваться!
Пускай профессия твоя
Тебе несет большой доход,
Чтоб ты и вся твоя семья
Лишь богатели каждый год!
Желаю также отдыхать
Как можно чаще от работы
И просто в счастье утопать,
Отбросив все свои заботы!
Мышки, клавы, провода!
Им не скучно никогда!
Баги исправляют быстро
Дорогие программисты!
Мы желаем им здоровья.
К ним относимся с любовью.
К тем, кто выручает нас,
И в программах просто асс!
Программист всегда поможет,
Вирусы все уничтожит.
Будет наш компьютер чист.
Тебе спасибо, программист!
Желаем бездну вдохновения,
Здоровым быть и в настроении.
Пусть будет техника в порядке
И не нуждается в зарядке!
Поздравления с Днем программиста в смс
В век высоких технологий
Без программ не обойтись,
Программисты ежедневно
Легче делают нам жизнь!
Мы хотим вас всех поздравить
С этим праздником, друзья,
Мы вам очень благодарны,
Нам без вас уже нельзя!
Программист, пришел твой день!
Оторвись от кода.
Знаешь, нам прочесть не лень
Для тебя и оду.
Развивайся и учись,
А ведь это круто.
Воплощай идеи в жизнь,
Одобряем труд твой.
Кнопку «грусть» не нажимай,
Радуйся, стремись, дерзай,
Умей вдаль смотреть, мечтай!
День программиста весь в разгаре,
И позвольте пожелать —
Вашей жизненной программе
Фантастическою стать!
Пусть проблемы не нависнут,
Словно черный небосклон,
Будьте как Билл Гейтс богаты —
Но чтоб это был не сон!