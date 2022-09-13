Кто от вирусов спасает,

Подключает антиспам,

Сна и отдых не знает

По компьютерным делам?



Кто сидит у монитора,

Не смыкая своих глаз,

И блуждает по просторам

Интернета, как спецназ?



Все они — авантюристы,

Знают шифры и пароль,

С днем поздравим программистов

За заслуженную роль!

Пускай программы все всегда

Будут тобой легко писаться!

И в рамках твоего труда

Желаю только развиваться!



Пускай профессия твоя

Тебе несет большой доход,

Чтоб ты и вся твоя семья

Лишь богатели каждый год!



Желаю также отдыхать

Как можно чаще от работы

И просто в счастье утопать,

Отбросив все свои заботы!