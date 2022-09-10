Красоту на дамских лицах

Ты наводишь без труда,

Чтобы каждая светиться

Могла, будто бы звезда.



Тени, пудру и консилер

Безупречно подберешь.

В главную красотку в мире

И страшилу обернешь.



Своим делом наслаждайся

И на месте не сиди.

Пусть тебя ждёт море счастья

И достаток впереди!

Макияж ты сделаешь легко,

Вмиг сумеешь ты преобразить,

Свое дело, знаешь хорошо,

Ведь недаром визажист!



Творчества тебе желаю и идей,

Вдохновения, терпимости, успеха,

Добрых в окружении людей,

А еще, конечно смеха!



Пусть сбываются твои мечты,

Не капризных пожелаю я клиентов,

Поздравления мои прими,

Радостных тебе моментов!