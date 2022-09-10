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Жизнь

Международный день макияжа — 10 сентября. Красивые и изящные поздравления в прозе, стихах и смс

10 сентября в мире отмечают День макияжа. Его отмечают сотрудники салонов красоты, профессиональные визажисты и просто те, кто дружит с косметикой. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Макияж, помада.
Макияж, помада.
СС0

Поздравления с Днем макияжа в прозе

С праздником! Пусть твоя жизнь будет такой же красивой, какими ты делаешь людей. Пусть все тебе приходит по такиму же легкому взмаху руки, каким ты осуществляешь свою работу. Счастья, любви, успехов и терпения!

С праздником, волшебник, маг и гуру красоты! Благодаря тебе мир становится красивее, люди становятся добрее, а все вокруг становится совершеннее! Спасибо тебе за мастерство и профессионализм! Желаю получать удовольствие от процесса и наслаждение от результата. Пусть твои руки дарят клиентам бархатную кожу, красивые волосы, внутреннее свечение и уверенность в себе! Желаю тебе радости, нежности, глубины, любви и процветания!

Желаю перманентного макияжа с элементами счастья и удачи, качественного фиксатора успеха в жизни, чётких контуров желаний и стремлений, отменной текстуры вдохновения и питательного крема любви.

Поздравления с Днем макияжа в стихах

Красоту на дамских лицах
Ты наводишь без труда,
Чтобы каждая светиться
Могла, будто бы звезда.

Тени, пудру и консилер
Безупречно подберешь.
В главную красотку в мире
И страшилу обернешь.

Своим делом наслаждайся
И на месте не сиди.
Пусть тебя ждёт море счастья
И достаток впереди!

Макияж ты сделаешь легко,
Вмиг сумеешь ты преобразить,
Свое дело, знаешь хорошо,
Ведь недаром визажист!

Творчества тебе желаю и идей,
Вдохновения, терпимости, успеха,
Добрых в окружении людей,
А еще, конечно смеха!

Пусть сбываются твои мечты,
Не капризных пожелаю я клиентов,
Поздравления мои прими,
Радостных тебе моментов!

Черты, улыбка, взмах ресниц,
И тут бежит прекрасный принц.
Создать такой образ звезды,
Как визажист, умеешь ты.

Ты потрясающе умела,
Прекрасно знаешь свое дело.
Умна, талантлива, прекрасна,
И жизнь всегда тебе подвластна.

Успех тебе я пожелаю,
Ты сможешь все, я это знаю.
И чтоб любила безрассудно,
А на пути не было трудно.

Поздравления с Днем макияжа в смс

В своем роде ты художник,
Но лицо — это твой холст,
С этим спорить невозможно —
Визажиста труд непрост.

Пожелаю вдохновенья,
Красоту чтоб создавать
И с прекрасным настроеньем
На работу чтоб бежать!

Красота — твое призванье,
Визажист от Бога ты,
Пусть в награду за старанья
Все исполнятся мечты!

Пусть течет поток клиентов,
И растёт твой капитал,
Чтоб из радостных моментов
Путь твой в жизни состоял!

Желаю море вдохновения,
Чтобы шедевры создавать!
Пусть будут новые творения
Всем только радость даровать!

Любви желаю, ярких дней,
Здоровья, счастья, позитива,
А также красочных идей
И очень много креатива!

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