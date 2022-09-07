Ты стучи по барабану,

На корню тоску губя.

И успехи постоянно

Пусть преследуют тебя!



Будет пусть по барабану

Даже критиков волна,

А всё то, что было в планах,

Воплотится в явь сполна!

Соседи все ходят в берушах,

Но только тебе всё равно.

И что барабанщик ты лучший

Округа вся знает давно!



Так пусть вдохновенья хватает —

Таланты свои проявлять,

Карьера всё выше взлетает,

Чтоб сумм в кошельке не считать!