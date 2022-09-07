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Жизнь

День барабанщика — 7 сентября. Самые ударные поздравления в прозе, стихах и смс

7 сентября весь мир поздравляет барабанщиков с их профессиональным праздником. Предлагаем поздравить и вам. Altapress.ru подготовил самые звонкие поздравления в прозе, стихах и смс.

Барабанные палочки.
Барабанные палочки.
СС0

Поздравления с Днем барабанщика в прозе

Самого прекрасного барабанщика и человека поздравляем! С каждым годом пусть профессионализм растет вместе со счастьем и успехом. Забирайся на самые высокие вершины, покоряй горизонты. Желаем никогда не падать и не стоять на месте.

Музыка твоя пусть разгоняет все невзгоды, тучи серые в небе и беды отпугивает. Желаем наслаждаться жизнью, творить, любить и следовать за своей мечтой. Смелым оставаться человеком, которому все по плечу.

Желаю творческих успехов, крутой энергетики, интересных битов и всегда оставаться в классном настроении!

Поздравления с Днем барабанщика в стихах

Ты стучи по барабану,
На корню тоску губя.
И успехи постоянно
Пусть преследуют тебя!

Будет пусть по барабану
Даже критиков волна,
А всё то, что было в планах,
Воплотится в явь сполна!

Соседи все ходят в берушах,
Но только тебе всё равно.
И что барабанщик ты лучший
Округа вся знает давно!

Так пусть вдохновенья хватает —
Таланты свои проявлять,
Карьера всё выше взлетает,
Чтоб сумм в кошельке не считать!

Барабан — твой лучший друг,
Вас с ним музыка сближает,
Хоть соседи все вокруг
В страхе уши затыкают.

Ты же топай напролом
И неси культуру в массы.
И искусство пусть твоё
Будет быстро развиваться!

И успех пусть принесет
Твоя дружба с барабаном,
Чтоб доходы круглый год
Текли крупные в карманы!

Поздравления с Днем барабанщика в смс

Ты отличный барабанщик,
И друзья об этом знают.
Дамы все глаза таращат,
Когда палочки мелькают!

Будь любимчиком у женщин
И богат стань в полной мере,
Чтоб успехом был увенчан
Путь твой в музыкальной сфере!

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