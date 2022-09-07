Поздравления с Днем барабанщика в прозе
Самого прекрасного барабанщика и человека поздравляем! С каждым годом пусть профессионализм растет вместе со счастьем и успехом. Забирайся на самые высокие вершины, покоряй горизонты. Желаем никогда не падать и не стоять на месте.
Музыка твоя пусть разгоняет все невзгоды, тучи серые в небе и беды отпугивает. Желаем наслаждаться жизнью, творить, любить и следовать за своей мечтой. Смелым оставаться человеком, которому все по плечу.
Желаю творческих успехов, крутой энергетики, интересных битов и всегда оставаться в классном настроении!
Поздравления с Днем барабанщика в стихах
Ты стучи по барабану,
На корню тоску губя.
И успехи постоянно
Пусть преследуют тебя!
Будет пусть по барабану
Даже критиков волна,
А всё то, что было в планах,
Воплотится в явь сполна!
Соседи все ходят в берушах,
Но только тебе всё равно.
И что барабанщик ты лучший
Округа вся знает давно!
Так пусть вдохновенья хватает —
Таланты свои проявлять,
Карьера всё выше взлетает,
Чтоб сумм в кошельке не считать!
Барабан — твой лучший друг,
Вас с ним музыка сближает,
Хоть соседи все вокруг
В страхе уши затыкают.
Ты же топай напролом
И неси культуру в массы.
И искусство пусть твоё
Будет быстро развиваться!
И успех пусть принесет
Твоя дружба с барабаном,
Чтоб доходы круглый год
Текли крупные в карманы!
Поздравления с Днем барабанщика в смс
Ты отличный барабанщик,
И друзья об этом знают.
Дамы все глаза таращат,
Когда палочки мелькают!
Будь любимчиком у женщин
И богат стань в полной мере,
Чтоб успехом был увенчан
Путь твой в музыкальной сфере!