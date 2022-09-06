Желаю только легких взлетов

И сотни мягких приземлений,

Стабильных и больших доходов,

В карьере новых повышений!



Здоровья крепкого, стального

Желаю в этот день рождения,

А также счастья неземного

И солнечного настроения!

Под ногами только ветер

Обопритесь об него!

Здесь день хорош и светел

Держи в руках его

Раз ты шагнул однажды

А значит смог шагнуть!

Всё мелочи — не важно!

От неба начат Путь!

Кольцо в руке, и значит

Пока еще лечу!

Родишься вновь… иначе

Успех не по плечу!