Поздравления в прозе
Желаю, чтобы ты всегда летел вперед, навстречу радужным перспективам, новым открытиям и заветным мечтам! Пусть каждый твой полет будет успешным, безопасным и красивым! Пусть радостные эмоции наполняют твою душу изо дня в день, а счастье озаряет твой жизненный путь!
Вам жизнь подарила возможность, познакомиться ближе с небом, познать невероятную свободу птичьего полета! От души желаем крепкого здоровья и отличного настроения всегда! Надежного парашюта и смелых товарищей!
Поздравляем с профессиональным праздником всех тех мужественных и верных долгу людей, чья повседневная работа связана с небом, авиацией и космонавтикой. Пусть ваши мечты и стремления всегда будут высокими, ваше здоровье и самочувствие позволяет вам на долгие годы быть в строю, а ваши близкие радуют вас заботой и теплотой души.
Поздравления в стихах
Желаю только легких взлетов
И сотни мягких приземлений,
Стабильных и больших доходов,
В карьере новых повышений!
Здоровья крепкого, стального
Желаю в этот день рождения,
А также счастья неземного
И солнечного настроения!
Под ногами только ветер
Обопритесь об него!
Здесь день хорош и светел
Держи в руках его
Раз ты шагнул однажды
А значит смог шагнуть!
Всё мелочи — не важно!
От неба начат Путь!
Кольцо в руке, и значит
Пока еще лечу!
Родишься вновь… иначе
Успех не по плечу!
Лети к заветным целям и мечтам!
И летной пусть всегда будет погода!
Здоровым, крепким будь, чтоб к докторам
Вовек ты не устраивал походы!
Желаю, чтоб удача день за днем
С радостью тебя сопровождала,
А также чтоб всегда в сердце твоем
Счастье неземное проживало!
Поздравления в смс
Стремись по жизни только вверх,
Всегда к мечтам своим лети!
Пускай сопутствует успех
Тебе в карьере и в пути!
Желаю искренней любви,
Здоровья, преданных друзей!
Богато, счастливо живи.
Мечты пусть сбудутся скорей!
Желаю прекрасных полётов
И мягких всегда приземлений,
И жизнь чтоб дарила без счёта
Счастливых и добрых мгновений!
Пусть ждут с нетерпением дома
И с ужином теплым встречают,
И все, кто с тобою знакомы,
Твой доблестный труд уважают!
Пускай продлится ваш полет
Еще немало лет,
Удача вас зовет вперед,
И манит солнца свет,
Пусть ветер гонит облака,
Уносит прочь грозу,
И чтоб всегда, наверняка
Ждала любовь внизу!