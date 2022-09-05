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Жизнь

Международный день благотворительности — 5 сентября. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

5 сентября весь мир отмечает День благотворительности. В этот день поздравляют работников благотворительных организаций, волонтеров и неравнодушных людей. Altapress.ru подготовил теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Доброта, любовь, поддержка.
Доброта, любовь, поддержка.
СС0

Поздравления в прозе

Сегодня день особый, Международный день благотворительности. Пусть каждый в мире станет добрее и протянет руку помощи нуждающимся в этом, пусть оставят беды и недуги людей, пусть восторжествует любовь и понимание на белом свете. Желаю в этот день здоровья, милосердия, отзывчивости, и добродушия.

В Международный День благотворительности желаю всем быть немножко волшебниками и ежеминутно делать мир вокруг добрее и прекраснее! Пусть будет в жизни меньше драмы, а больше радости! Откликайтесь на просьбы о помощи, и пускай желание делать благие дела станет привычкой!

В Международный день благотворительности хочу поздравить всех неравнодушных людей к чужой беде, благотворителей и меценатов! Желаю всем душевности, доброты, снисходительности, не быть черствыми и безразличными, не осуждать, а помогать и всегда уметь ставить себя на чужое место!

Поздравления в стихах

Не бойся что-то отдавать,
Тебе в сто крат оно вернется,
Всегда приятно помогать
Тем, кто с бедой устал бороться.

И, руку слабому подав,
Наполнишь сердце благодатью,
В благотворительности взяв
Большое, искреннее счастье!

Другому что-то отдавая,
Ты добавляешь к карме плюс,
Тебе я щедрости желаю,
Чтоб стал приятней жизни вкус!

Пусть бумерангом возвратится
Всё то добро, что в мир несёшь,
И то, к чему душа стремится,
Ты в благодарности найдешь!

Я посвящаю этот стих
Всем, кто помочь другим стремится!
Творите благо для других
И все добро к вам возвратится!

И знайте, что с миру по нитке
Для всех просящих мы найдем!
Дарите счастье и улыбки
Ежеминутно, день за днем!

Поздравления в смс

Благие дела всегда замечают,
Людей, совершивших, всегда почитают,
Добро в жизни просто обязано быть,
А ближних должны мы ценить и любить.
Благотворительность — это прекрасно,
Желаем Вам в этом успехов и счастья.

Благотворительности день
Сегодня мир весь отмечает,
И с этим праздником большим
Мы меценатов поздравляем,
Спасибо скажем им сейчас
За доброту и бескорыстность,
Тем, кто нуждается, они
Окажут помощь очень быстро!

Помогать, добро творить,
Дело не напрасное,
Радость страждущим дарить,
Что может быть прекраснее?

Быть милосердным, добрым быть,
Я вам друзья желаю,
С благотворительности днем,
От сердца поздравляю!

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