Сегодня день особый, Международный день благотворительности. Пусть каждый в мире станет добрее и протянет руку помощи нуждающимся в этом, пусть оставят беды и недуги людей, пусть восторжествует любовь и понимание на белом свете. Желаю в этот день здоровья, милосердия, отзывчивости, и добродушия.

В Международный День благотворительности желаю всем быть немножко волшебниками и ежеминутно делать мир вокруг добрее и прекраснее! Пусть будет в жизни меньше драмы, а больше радости! Откликайтесь на просьбы о помощи, и пускай желание делать благие дела станет привычкой!