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Жизнь

День российской гвардии — 2 сентября. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

2 сентября в нашей стране отмечают День Росгвардии в ВС РФ. Памятную дату установил президент России Владимир Путин в 2000 году в честь 300-летия Росгвардии. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений с этим праздником в прозе, стихах и смс.

Росгвардия
Росгвардия
rosguard.gov.ru

Поздравления с Днем Росгвардии в прозе

Сегодня, в День российской гвардии, я с гордостью и трепетом в душе поздравляю тебя! Твоя профессия — героическая, а поступками и качествами ты являешься для всех вокруг примером. Желаю всегда оставаться таким же золотым человеком — честным и справедливым, сильным и бесстрашным, мужественным и благородным. Пусть карьера процветает, а самые смелые мечты становятся достижимыми целями. С праздником!

Поздравляю с Днем войск национальной гвардии России. Желаю стойкости, храбрости, благородства, уверенности, решительности, чести, уважения, терпения, высоких заслуг, достойных побед, а весте с этим — хороших товарищей и согревающей сердце, вдохновляющей на большие поступки любви близких людей.

Надежных защитников Отчизны, храбрых воинов, умеющих быстро принять правильное решение, поздравляем с Днем российской гвардии! Спасибо за верную службу и отличный пример для подражания подрастающему поколению. Будьте счастливы в семьях и успешны на боевом посту. Пусть в доме царят любовь и взаимопонимание.

Поздравления с Днем Росгвардии в стихах

С Росгвардии Днем тебя поздравляю,

Врагов побеждать без боя желаю

Улыбкой, смекалкой и оптимизмом —

Работает пусть не тело, а мысли!

Желаю удачи, побед и успехов,

С улыбкой встречать любые помехи,

Будь счастлив, здоров и любим непременно

В быту, на работе и в деле военном!

Росгвардии день отмечает страна,

Задача у них щекотлива, сложна:

От бед и невзгод всю страну защищать,

Угрозы, коварство всегда замечать.

Сегодня вас с праздником мы поздравляем,

Чтоб было поменьше работы, желаем.

Отваги, успехов, любви и удачи,

Зарплаты хорошей (а как же иначе?).

Пускай, как по маслу, вся служба идет, Конечно, всегда и во всем вам везет.

Ни бомбы, снаряды, ни пули,

Ни боли от нажитых ран,

Ни бури тебя не согнули,

Гвардеец, солдат, ветеран.

В легенду уходят пути боевые,

С годами белей и белей седина.

Душой же, друзья, мы всегда молодые,

Гвардейцев лихих не сломила война.

Поздравления с Днем Росгвардии в смс

В День гвардии российской

Спасибо скажем вам.

Успехов олимпийских,

Любви, добра орлам.

Удачи, мира, счастья,

И пусть везет всегда,

А в праздник вы разукрасьте

Добром свой день с утра.

С днем Российской гвардии

Я вас поздравляю!

И, конечно силы духа

Вам я пожелаю!

Будьте вы здоровы,

Счастливы, любимы,

Оставайтесь тем, кем были,

Вы неотразимы!

Гвардейцы, шагайте смелее,

Вам грозы и шквал нипочем!

Преграды легко одолели

Порывом души и клинком.

В историю имя вписали,

Взгляд смелый уже не тая,

И смену себе воспитали: Спокойна отчизна моя!

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