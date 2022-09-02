Поздравления с Днем Росгвардии в прозе
Сегодня, в День российской гвардии, я с гордостью и трепетом в душе поздравляю тебя! Твоя профессия — героическая, а поступками и качествами ты являешься для всех вокруг примером. Желаю всегда оставаться таким же золотым человеком — честным и справедливым, сильным и бесстрашным, мужественным и благородным. Пусть карьера процветает, а самые смелые мечты становятся достижимыми целями. С праздником!
Поздравляю с Днем войск национальной гвардии России. Желаю стойкости, храбрости, благородства, уверенности, решительности, чести, уважения, терпения, высоких заслуг, достойных побед, а весте с этим — хороших товарищей и согревающей сердце, вдохновляющей на большие поступки любви близких людей.
Надежных защитников Отчизны, храбрых воинов, умеющих быстро принять правильное решение, поздравляем с Днем российской гвардии! Спасибо за верную службу и отличный пример для подражания подрастающему поколению. Будьте счастливы в семьях и успешны на боевом посту. Пусть в доме царят любовь и взаимопонимание.
Поздравления с Днем Росгвардии в стихах
С Росгвардии Днем тебя поздравляю,
Врагов побеждать без боя желаю
Улыбкой, смекалкой и оптимизмом —
Работает пусть не тело, а мысли!
Желаю удачи, побед и успехов,
С улыбкой встречать любые помехи,
Будь счастлив, здоров и любим непременно
В быту, на работе и в деле военном!
Росгвардии день отмечает страна,
Задача у них щекотлива, сложна:
От бед и невзгод всю страну защищать,
Угрозы, коварство всегда замечать.
Сегодня вас с праздником мы поздравляем,
Чтоб было поменьше работы, желаем.
Отваги, успехов, любви и удачи,
Зарплаты хорошей (а как же иначе?).
Пускай, как по маслу, вся служба идет, Конечно, всегда и во всем вам везет.
Ни бомбы, снаряды, ни пули,
Ни боли от нажитых ран,
Ни бури тебя не согнули,
Гвардеец, солдат, ветеран.
В легенду уходят пути боевые,
С годами белей и белей седина.
Душой же, друзья, мы всегда молодые,
Гвардейцев лихих не сломила война.
Поздравления с Днем Росгвардии в смс
В День гвардии российской
Спасибо скажем вам.
Успехов олимпийских,
Любви, добра орлам.
Удачи, мира, счастья,
И пусть везет всегда,
А в праздник вы разукрасьте
Добром свой день с утра.
С днем Российской гвардии
Я вас поздравляю!
И, конечно силы духа
Вам я пожелаю!
Будьте вы здоровы,
Счастливы, любимы,
Оставайтесь тем, кем были,
Вы неотразимы!
Гвардейцы, шагайте смелее,
Вам грозы и шквал нипочем!
Преграды легко одолели
Порывом души и клинком.
В историю имя вписали,
Взгляд смелый уже не тая,
И смену себе воспитали: Спокойна отчизна моя!