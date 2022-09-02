Сегодня, в День российской гвардии, я с гордостью и трепетом в душе поздравляю тебя! Твоя профессия — героическая, а поступками и качествами ты являешься для всех вокруг примером. Желаю всегда оставаться таким же золотым человеком — честным и справедливым, сильным и бесстрашным, мужественным и благородным. Пусть карьера процветает, а самые смелые мечты становятся достижимыми целями. С праздником!