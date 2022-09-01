Поздравления в прозе
Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!
Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми все, что было уже сказано, легко осуществится!
С Днем знаний, с днем новых мечтаний. Пусть этот учебный год будет весьма успешным, плодотворным, интересным и насыщенным. Желаю много отличных отметок, великолепных выступлений и талантливого проявления себя. А для этого пусть будут силы, имеется терпение и не пропадает целеустремленность.
Поздравления в стихах
Поздравляю я с Днём знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдёт!
И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.
Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всём всегда везёт!
Открывает школа двери,
И звонок уже звенит.
Убегая с каруселей,
В школу детвора спешит.
Пожелать хочу успеха
И в учебе, и в делах,
Больше радости и смеха,
Больше веры в чудеса.
Чтоб учеба − на отлично,
Чтоб здоровье — на ура!
И удачи безграничной,
И бескрайнего добра!
Что в день знаний пожелать?
Никогда не уставать,
Все задания выполнять
Только на оценку пять.
Быть всегда на высоте,
Смело следовать к мечте,
Помнить, что залог успеха —
Меньше стресса, больше смеха!
Поздравления в смс
С Днём знаний! Желаю успешного учебного года без трудностей и лени, желаю, чтобы каждый день был наполнен интересом и весельем, желаю от этого года взять большой багаж знаний и немалый рюкзак радостных событий.
Приходит к нам День знаний
Под ручку с сентябрем.
Хочу тебя поздравить,
С осенним первым днем!
Пусть новый год учебный
Удачу принесет,
Успехи, вдохновение
И творчества полет!
Светлый и тёплый праздник — День знаний! Пусть он принесёт радость от нового учебного года, много задачек и миллионы решений, солнце — в глазах, счастье — в душе!