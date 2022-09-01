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Жизнь

День знаний — 1 сентября. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Хотя единое начало учебного года в России ввели еще в 1935 году, государственным праздником 1 сентября стал лишь полвека спустя — в 1984 году. С тех пор этот праздник прочно вошел в нашу жизнь. Даже те, кто давно закончил учебу, в этот день все равно чувствуют некоторую ностальгию по школьным временам. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений с Днем знаний в прозе, стихах и смс.

День знаний в Барнауле. Школа №55.
День знаний в Барнауле. Школа №55.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Поздравления в прозе

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!

Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми все, что было уже сказано, легко осуществится!

С Днем знаний, с днем новых мечтаний. Пусть этот учебный год будет весьма успешным, плодотворным, интересным и насыщенным. Желаю много отличных отметок, великолепных выступлений и талантливого проявления себя. А для этого пусть будут силы, имеется терпение и не пропадает целеустремленность.

Поздравления в стихах

Поздравляю я с Днём знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдёт!

И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.

Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всём всегда везёт!

Открывает школа двери,
И звонок уже звенит.
Убегая с каруселей,
В школу детвора спешит.

Пожелать хочу успеха
И в учебе, и в делах,
Больше радости и смеха,
Больше веры в чудеса.

Чтоб учеба − на отлично,
Чтоб здоровье — на ура!
И удачи безграничной,
И бескрайнего добра!

Что в день знаний пожелать?
Никогда не уставать,
Все задания выполнять
Только на оценку пять.

Быть всегда на высоте,
Смело следовать к мечте,
Помнить, что залог успеха —
Меньше стресса, больше смеха!

Поздравления в смс

С Днём знаний! Желаю успешного учебного года без трудностей и лени, желаю, чтобы каждый день был наполнен интересом и весельем, желаю от этого года взять большой багаж знаний и немалый рюкзак радостных событий.

Приходит к нам День знаний
Под ручку с сентябрем.
Хочу тебя поздравить,
С осенним первым днем!

Пусть новый год учебный
Удачу принесет,
Успехи, вдохновение
И творчества полет!

Светлый и тёплый праздник — День знаний! Пусть он принесёт радость от нового учебного года, много задачек и миллионы решений, солнце — в глазах, счастье — в душе!

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