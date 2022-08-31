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Жизнь

Последний день лета — 31 августа. Приятные поздравления для ностальгирующих в прозе, стихах и смс

Пожалуй, только будущие первоклассники радуются 31 августа, ведь уже завтра наступит осень и для них начнется новый этап жизни. Большинство других россиян грустят по ушедшему теплому времени года и вспоминают яркие моменты этого лета. Чтоб немного поднять гражданам настроение, некоторые активисты стараются популяризовать новый праздник — Последний день лета. Altapress.ru подготовил подборку поздравлений в прозе, стихах и смс.

Осень. Кот.
Осень. Кот.
СС0

Поздравления в прозе

В этот последний день уходящего лета хочется немного погрустить. Но я желаю тебе сохранить в душе летнее тепло и те эмоции, которыми были наполнены эти месяцы. Пусть теплые воспоминания о летних днях согревают прохладными вечерами.

Вот и заканчивается наше лето. Мы так долго его ждали, а оно промелькнуло вмиг — и не заметили. И все же — это были прекрасные дни — наше с тобой лето было неповторимым. Я желаю тебе вспоминать его промозглой осенью и холодной зимой, и пусть эти воспоминания всегда согревают твое сердце.

Это не секунда пролетела — это лето прошло. Желаю вам никогда не забыть все хорошее, что в нем было: ни вкус клубники, ни впечатления, ни добрые встречи. Желаю, чтоб загар держался до следующего сезона и чтоб завтрашняя осень была не очень плаксивой!

Поздравления в стихах

Лето закончилось, но не беда,
Осенью тоже очень красиво,
В школу пойдет завтра вся детвора,
Ранец и форму оденут счастливо.

Ну, а сегодня, конечно друзья,
Вас поздравляю с последним днем лета,
Пусть на любую погоду душа,
Будет теплом и любовью согрета.

Сегодня день немного грустный.
Ведь он последний этим летом…
И будет осень, будет скучно,
И захотим вернуться в лето.

Пока жара и много солнца,
Но вновь появятся дожди.
Но мы-то знаем, что вернется
К нам лето счастьем — только жди!

Пройдет чуть-чуть, и снова будем
Купаться, бегать загорать…
Ну, а пока кусочек лета
Запомним, чтобы не скучать!

Тебя поздравляю,
С последним днем лета,
Луч солнца пусть станет
Прощальным приветом.

Пусть напоследок
Тебя приласкает,
В памяти лето
След пусть оставит.

В лето желаю
Во снах возвращаться
И через год
Новой встречи дождаться.

Поздравления в смс

Вот прошли июнь, июль,
Август сделал ноги,
Оглянуться не успел —
Осень на пороге.

И последний летний день —
Далеко не первый,
Так отпразднуем его,
Что печалить нервы?

Прощаемся нынче мы с летом,
Ох, быстро пропело оно.
И дождик так скоро осенний
В твое постучится окно.

Скажи ему мягко «спасибо"
За море, тепло, урожай.
На год говорим «до свидания»,
Не скажем ему мы «прощай».

Лето ставит уже точку,
Жаль, конечно, расставаться,
Вам воспоминаниями
Я желаю наслаждаться.

Сладость фруктов, соль морская
Послевкусие оставят,
Сил, здоровья и задора
Непременно пусть прибавят.

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