В этот последний день уходящего лета хочется немного погрустить. Но я желаю тебе сохранить в душе летнее тепло и те эмоции, которыми были наполнены эти месяцы. Пусть теплые воспоминания о летних днях согревают прохладными вечерами.

Вот и заканчивается наше лето. Мы так долго его ждали, а оно промелькнуло вмиг — и не заметили. И все же — это были прекрасные дни — наше с тобой лето было неповторимым. Я желаю тебе вспоминать его промозглой осенью и холодной зимой, и пусть эти воспоминания всегда согревают твое сердце.