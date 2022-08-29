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Жизнь

Поздравьте своих близких с Ореховым Спасом. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Ореховый Спас — это народный праздник, который у православных христиан посвящен Спасителю. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений с этим праздником в прозе, стихах и смс.

Орехи
Орехи
СС0

Поздравления в прозе

Желаю всем верующим приятно провести Ореховый Спас и плодородного урожая! Пускай в вашем доме сегодня звонко звучит хруст орешек и урожай радует глаз. Желаю вам всегда жить со светлой верой в сердце и теплом в душе, личных успехов и добрых улыбок. Дай Бог нам всем счастья, здоровья и благополучия, с Ореховым Спасом нас!

С праздником христиане, с Ореховым Спасом! Этот праздник восхваляет Нерукотворный Образ Бога! И желаю тебе, чтобы на столе твоем, и в закромах твоих всегда был достаток. Пусть Бог благословит все начатки твои, все дела рук твоих, и да не будет пожирающего врага душ в доме твоем, но благодатная рука Божия пребывает с тобой во век!

Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идется тебе по нему легко и свободно, будто по ореховой роще.

Поздравления в стихах

Желаю щелкать как орешки
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.

Желаю урожай богатый
Собрать из добрых дел, похвал,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый настал.

Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу.
Господь пошлет пускай для вас
Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!

Поздравляю с Ореховым Спасом,
Пускай будет жизнь ваша краше,
Чтоб желания все исполнялись,
И мечты в явь воплощались.

Чтоб здоровье не подводило,
Озарили вас улыбками милыми,
Чтоб гармония в доме жила,
Всегда хватало добра и тепла.

Поздравления в смс

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть в такой теплый и светлый праздник сбудутся все Ваши мечты и желания, верьте в добро и позитив, дарите окружающим счастье и делайте этот мир лучше!

Радует нас август своими дарами, вот и Ореховый спас подоспел! Пусть этот день будет наполнен щедростью, волшебством, теплом! Желаю богатых запасов, любви, везения и счастья!

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