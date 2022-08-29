Поздравьте своих близких с Ореховым Спасом. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Желаю всем верующим приятно провести Ореховый Спас и плодородного урожая! Пускай в вашем доме сегодня звонко звучит хруст орешек и урожай радует глаз. Желаю вам всегда жить со светлой верой в сердце и теплом в душе, личных успехов и добрых улыбок. Дай Бог нам всем счастья, здоровья и благополучия, с Ореховым Спасом нас!

С праздником христиане, с Ореховым Спасом! Этот праздник восхваляет Нерукотворный Образ Бога! И желаю тебе, чтобы на столе твоем, и в закромах твоих всегда был достаток. Пусть Бог благословит все начатки твои, все дела рук твоих, и да не будет пожирающего врага душ в доме твоем, но благодатная рука Божия пребывает с тобой во век!