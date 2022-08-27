Поздравления в прозе
Поздравляю с Днём дальнобойщика. Пусть любая дорога стелется гладкой лентой, пусть любая поездка будет благополучной и спокойной. Желаю силы, уверенности, мужества, выдержки, всегда хорошего настроения и доброй надежды на лучшее. Пусть дома ждёт любимая семья, пусть близкие в тебя искренне верят, пусть в нужную минуту рядом будут надёжные товарищи, пусть каждый день сулит тебе удачу и успех.
С днём дальнобойщика. Желаю каждой поездки с комфортом, каждой дороги — с удачей, каждого попутчика — с добротой души. Пусть дома тебя всегда ждут, пусть в пути перед тобой открываются всё новые и новые горизонты успеха. Желаю здоровья и крепкой выдержки, которой может обладать только дальнобойщик!
Поздравляю с самым увлекательным и оригинальным профессиональным праздником! Тысячи людей мечтают путешествовать и посмотреть мир, а для вас это просто работа. С днём дальнобойщика! Пусть зелёным светофором по жизни светит здоровье, любовь и счастье, а невзгодам всегда горит красный. Желаю, чтобы полоса благосостояния всегда была сплошная. И желательно — двойная.
Поздравления в стихах
В День дальнобойщика желаю,
Чтоб каждый рейс удачным был,
Фортуна чтобы улыбалась,
Счастливый случай чтоб любил.
Всегда пусть ждут с любовью дома
Все те, кто дорог и любим,
Желаю крепкого здоровья,
Чтоб был в дороге невредим.
Добра тебе и понимания,
Машина другом чтоб была,
И каждая твоя дорога
Лишь к счастью, радости вела.
Пусть всегда твоя дорога
Будет гладкой и прямой.
Чтоб любил ты, дальнобойщик,
Возвращаться в дом родной.
Пусть машина будет крепкой,
И напарник хоть куда.
Освещает пусть дорогу
Путеводная звезда!
Навстречу горизонту
Ты мчишься неотступно.
Так пусть твоя работа
Доход приносит крупный!
И каждый дальнобойщик
В дороге помогает.
И, словно поезд срочный,
Успехи настигают!
Пусть ангелок-хранитель
Порхает над кабиной,
Чтобы с удачей нити
Связали вас стабильно!
Поздравления в смс
С днём дальнобойщика! Пусть рейсы будут успешными, на пути не встречаются проблемы, дорога не выматывает, будет много интересных историй, а дома всегда с радостью ждут и любят.
С праздником тех, кто всегда за рулем и спешит доставить ценные грузы в срок! Пусть дорога всегда будет легкой, а на пути не встречается никаких препятствий. Крути баранку с удовольствием!
Желаю спать сколько хочется, уезжать в дорогу уверенно и всегда возвращаться туда где очень ждут. Пусть друзья будут верными, дорога гладкой, а нервы стальными!