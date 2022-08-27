В День дальнобойщика желаю,

Чтоб каждый рейс удачным был,

Фортуна чтобы улыбалась,

Счастливый случай чтоб любил.



Всегда пусть ждут с любовью дома

Все те, кто дорог и любим,

Желаю крепкого здоровья,

Чтоб был в дороге невредим.

Добра тебе и понимания,

Машина другом чтоб была,

И каждая твоя дорога

Лишь к счастью, радости вела.