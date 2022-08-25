25 августа
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Жизнь

Поцелуемся и помиримся. 25 августа отмечается День примирительного поцелуя

Для многих людей 25 августа может стать знаковым праздником, если они последуют призыву, давшему празднику название: «День „Поцелуемся и помиримся“» (Kiss and Make up Day). Есть у него и второе наименование — День примирительного поцелуя. Подробнее о необычном празднике — в материале altapress.ru.

Пара. Отношения. Поцелуй.
Пара. Отношения. Поцелуй.
СС0

Во многих культурах поцелуй является одним из наиболее сильных, трогательных и нежных способов выражения чувств между близкими людьми: влюблёнными, родственниками, родителями и детьми, друзьями. Его характер определяется тем, по отношению к кому мы совершаем этот поступок, жест или чувственный порыв.

Именно таким может быть поцелуй: как осознанной, так и неосознанной формой проявления чувств. В первом случае — это скорее поступок, во втором — искренний порыв.

Инициаторы праздника предлагают вспомнить и о том, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств, быть знаком приветствия, но и играть роль крайне эффективного средства примирения в момент ссоры, конфликта. В данном случае поцелуй сродни рукопожатию, но отличается от него тем, что неприменим так широко и в отношении любого человека.

Поцелуй — это способ примирения между близкими людьми. Многие размолвки часто осознаются после поцелуя, заставившего «остыть» горячие головы, как совершенно ничтожные. Таким же образом может быть забыта и обида, причинённая вольно или невольно близкому и любимому человеку.

Для некоторых влюблённых ссоры нередко становятся неким способом испытать снова нежные чувства в момент примирения, однако не стоит превращать искренний порыв в инструмент и игру, ибо тем самым он обесценивается.

Инициаторы праздника обращают внимание на то, что в жизни трудно избежать ссор и конфликтов, будь то отношения между любящими друг друга людьми, родными или друзьями. Стоит вспомнить и о том, что ссора также является травмой и отзывается болью в сердце всех, кто становится её свидетелем.

Особенно это касается отношений внутри семьи, когда свидетелями ссоры становятся дети, искренне не понимающие причин ссоры, спора или обид, а порой и начинающие искать причину ссоры в себе.

Остановитесь вовремя, обнимите друг друга, поцелуйтесь и помиритесь.

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