22 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

День Государственного флага России — 21 августа. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Флаг Российской Федерации имеет свой собственный праздник — его отмечают 22 августа. Нынешний бело-сине-красный флаг был принят постановлением Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года, после провала путча ГКЧП. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений с этим праздником в прозе, стихах и смс.

Флаг России.
Флаг России.
CC0

Поздравления в прозе

Триколор — это флаг нашего огромного государства, нашей дорогой Родины, любимой России! Пускай вечно он развевается по ветру и будет предметом гордости всех россиян! Желаю нашим соотечественникам мира, свободы, добра, достатка и безграничного счастья! Пусть наша страна только процветает и становится все сильнее с каждым годом!

Свой флаг — свой символ, свой отличительный маяк средь множества великих держав. Пусть его трёхцветный перелив не затмят войны и падения. Пусть он гордо развевается в вышине, ловя только попутный ветер больших и радужных перемен. С праздником, дорогие соотечественники. С Днём флага, братья-россияне!

Белый цвет флага — это наша светлая Родина. Синий цвет — это небо над головой, наши моря и реки. Красный — это кровь, пролитая за родную страну. Мы никогда не забудем наших дедов и прадедов, мы помним и ценим наше мирное небо, мы гордимся красотами отчей сторонки!

Поздравления в стихах

Трёхцветный гордо реет флаг
На благо русского народа,
Из всех мы выйдем передряг
И будем крепнуть год от года.

Свобода, верность и отвага —
Всё лучшее, что в жизни есть,
Всё это под державным флагом,
Он — наша гордость, слава, честь!

К возрожденному флагу России
Свои взоры сейчас обернем.
Знаем, где бы ветра ни носили,
Он надежным всегда маяком
Нам укажет достойные цели,
Он научит к свободе стремиться,
В процветание Родины верить!
И безумно Отчизной гордиться!

С праздником флага любимой России!
Пусть он взметнется в высь неба красиво!
Счастья вам, мира, успеха, надежды.
Нашей Россией гордитесь, как прежде!

Пусть развивается и обгоняет
Тех, кто хоть в чем-то нас не понимает,
И остается сильнейшей державой,
Чтобы гордились мы ею по праву!

Поздравления в смс

Поздравляю с Днём флага России. Желаю с гордостью относиться к истории и реликвиям нашего народа. Высоко нести честь страны и не забывать о героических подвигах российских людей!

Праздник государственный — праздник триколора! Страну прославляет наш флаг сколько лет, являясь гордостью народа! Сегодня мы поздравляем друг друга и радостно поём гимн, с честью называясь гражданином России!

По белому, белому снегу, к синему морю мечты,
Алыми играя парусами, мчится корабль страны.
И будут белы облака, не замутится неба синь,
А утром солнце красное встает, Россия пусть в веках живет!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость