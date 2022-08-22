Трёхцветный гордо реет флаг

На благо русского народа,

Из всех мы выйдем передряг

И будем крепнуть год от года.



Свобода, верность и отвага —

Всё лучшее, что в жизни есть,

Всё это под державным флагом,

Он — наша гордость, слава, честь!

К возрожденному флагу России

Свои взоры сейчас обернем.

Знаем, где бы ветра ни носили,

Он надежным всегда маяком

Нам укажет достойные цели,

Он научит к свободе стремиться,

В процветание Родины верить!

И безумно Отчизной гордиться!