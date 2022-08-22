Поздравления в прозе
Триколор — это флаг нашего огромного государства, нашей дорогой Родины, любимой России! Пускай вечно он развевается по ветру и будет предметом гордости всех россиян! Желаю нашим соотечественникам мира, свободы, добра, достатка и безграничного счастья! Пусть наша страна только процветает и становится все сильнее с каждым годом!
Свой флаг — свой символ, свой отличительный маяк средь множества великих держав. Пусть его трёхцветный перелив не затмят войны и падения. Пусть он гордо развевается в вышине, ловя только попутный ветер больших и радужных перемен. С праздником, дорогие соотечественники. С Днём флага, братья-россияне!
Белый цвет флага — это наша светлая Родина. Синий цвет — это небо над головой, наши моря и реки. Красный — это кровь, пролитая за родную страну. Мы никогда не забудем наших дедов и прадедов, мы помним и ценим наше мирное небо, мы гордимся красотами отчей сторонки!
Поздравления в стихах
Трёхцветный гордо реет флаг
На благо русского народа,
Из всех мы выйдем передряг
И будем крепнуть год от года.
Свобода, верность и отвага —
Всё лучшее, что в жизни есть,
Всё это под державным флагом,
Он — наша гордость, слава, честь!
К возрожденному флагу России
Свои взоры сейчас обернем.
Знаем, где бы ветра ни носили,
Он надежным всегда маяком
Нам укажет достойные цели,
Он научит к свободе стремиться,
В процветание Родины верить!
И безумно Отчизной гордиться!
С праздником флага любимой России!
Пусть он взметнется в высь неба красиво!
Счастья вам, мира, успеха, надежды.
Нашей Россией гордитесь, как прежде!
Пусть развивается и обгоняет
Тех, кто хоть в чем-то нас не понимает,
И остается сильнейшей державой,
Чтобы гордились мы ею по праву!
Поздравления в смс
Поздравляю с Днём флага России. Желаю с гордостью относиться к истории и реликвиям нашего народа. Высоко нести честь страны и не забывать о героических подвигах российских людей!
Праздник государственный — праздник триколора! Страну прославляет наш флаг сколько лет, являясь гордостью народа! Сегодня мы поздравляем друг друга и радостно поём гимн, с честью называясь гражданином России!
По белому, белому снегу, к синему морю мечты,
Алыми играя парусами, мчится корабль страны.
И будут белы облака, не замутится неба синь,
А утром солнце красное встает, Россия пусть в веках живет!