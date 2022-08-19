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Жизнь

19 августа — Яблочный спас. Приятные и милые поздравления в прозе, стихах и смс

Церковное название Яблочного Спаса — Преображение Господне. Этот праздник отмечают 19 августа начиная с 4 века. Altapress.ru подготовил подборку поздравлений с этим праздников в прозе, стихах, а также в смс.

Урожай яблок.
Урожай яблок.
СС0

Поздравления в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом, попадать «в яблочко». Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.

Пускай вместе с восхитительным, дурманящим, сладким ароматом наливных, спелых яблочек в ваши дома войдет такое же несравнимое, умопомрачительное и огромное счастье. Пускай наш Господь благословит и убережет ваши души от скверны, дурных помыслов и злых людей. Пускай в ваших сердцах укрепится святая вера, а жизнь станет доброй, светлой, благополучной и радостной. С Яблочным Спасом!

Поздравляю с прекрасным летним праздником, полным тепла, янтарного света и аромата спелых яблок — с Яблочным Спасом. Пусть сегодня, в день Преображения Господнего, преобразится весь мир, отвергнув Зло и повернувшись раз и навсегда к Добру и Справедливости. Счастья, мира, благоденствия вам. С праздником!

Поздравления в стихах

Спустился на землю Яблочный Спас.
Хочу от души поздравить я Вас!
Удачи, любви, земного тепла,
Пускай помогают всегда небеса.

Пусть ангел хранит от несчастья и бед,
А Бог пусть покажет, где счастье и свет.
Здоровья, достатка, повсюду добра,
И благословения на все года!

С Преображением Господним,
Со Спасом Яблочным, друзья.
Пусть будет радостно сегодня,
И соберется вся семья.

Пусть нежным ароматом яблок
Все пропитается кругом,
Пусть настроение будет славным,
И вера бережет ваш дом.

Пусть в доме будет благодать,
И было чтоб любовь кому отдать,
Чтоб ангелы на небесах хранили,
Улыбки чтобы близкие дарили.

Желаю сердцу не познать тревог,
И ровных в жизни Вам дорог,
Пусть урожай богатств подарит,
А близкий сердцу не лукавит.

Молитвами пусть полнится душа,
И жизнь пусть станет хороша,
Благие вести и большой успех,
А в доме слышится пусть смех.

Поздравления в смс

С Яблочным Спасом!
Надежды, любви,
Радости, счастья,
И Бог вас храни.

Пусть каждый день
Вам успех принесет.
Все нехорошее
Вмиг унесет.

В яблочный спас вам желаю здоровья,
Долгих лет жизни, заботы с любовью,
Чтобы не знали вы бед и обид,
Пусть вас Господь от всех них оградит!

Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки вам от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!

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