19 августа

Спустился на землю Яблочный Спас.

Хочу от души поздравить я Вас!

Удачи, любви, земного тепла,

Пускай помогают всегда небеса.



Пусть ангел хранит от несчастья и бед,

А Бог пусть покажет, где счастье и свет.

Здоровья, достатка, повсюду добра,

И благословения на все года!

С Преображением Господним,

Со Спасом Яблочным, друзья.

Пусть будет радостно сегодня,

И соберется вся семья.



Пусть нежным ароматом яблок

Все пропитается кругом,

Пусть настроение будет славным,

И вера бережет ваш дом.