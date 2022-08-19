19 августа

Поздравления в прозе
Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом, попадать «в яблочко». Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.
Пускай вместе с восхитительным, дурманящим, сладким ароматом наливных, спелых яблочек в ваши дома войдет такое же несравнимое, умопомрачительное и огромное счастье. Пускай наш Господь благословит и убережет ваши души от скверны, дурных помыслов и злых людей. Пускай в ваших сердцах укрепится святая вера, а жизнь станет доброй, светлой, благополучной и радостной. С Яблочным Спасом!
Поздравляю с прекрасным летним праздником, полным тепла, янтарного света и аромата спелых яблок — с Яблочным Спасом. Пусть сегодня, в день Преображения Господнего, преобразится весь мир, отвергнув Зло и повернувшись раз и навсегда к Добру и Справедливости. Счастья, мира, благоденствия вам. С праздником!
Поздравления в стихах
Спустился на землю Яблочный Спас.
Хочу от души поздравить я Вас!
Удачи, любви, земного тепла,
Пускай помогают всегда небеса.
Пусть ангел хранит от несчастья и бед,
А Бог пусть покажет, где счастье и свет.
Здоровья, достатка, повсюду добра,
И благословения на все года!
С Преображением Господним,
Со Спасом Яблочным, друзья.
Пусть будет радостно сегодня,
И соберется вся семья.
Пусть нежным ароматом яблок
Все пропитается кругом,
Пусть настроение будет славным,
И вера бережет ваш дом.
Пусть в доме будет благодать,
И было чтоб любовь кому отдать,
Чтоб ангелы на небесах хранили,
Улыбки чтобы близкие дарили.
Желаю сердцу не познать тревог,
И ровных в жизни Вам дорог,
Пусть урожай богатств подарит,
А близкий сердцу не лукавит.
Молитвами пусть полнится душа,
И жизнь пусть станет хороша,
Благие вести и большой успех,
А в доме слышится пусть смех.
Поздравления в смс
С Яблочным Спасом!
Надежды, любви,
Радости, счастья,
И Бог вас храни.
Пусть каждый день
Вам успех принесет.
Все нехорошее
Вмиг унесет.
В яблочный спас вам желаю здоровья,
Долгих лет жизни, заботы с любовью,
Чтобы не знали вы бед и обид,
Пусть вас Господь от всех них оградит!
Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки вам от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!