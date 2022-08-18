День географа официально впервые в России был отпразднован 18 августа 2019 года. Этот праздник был учреждён благодаря инициативе Русского Географического Общества, поддержанной президентом России Владимиром Путиным. Подробнее о профессиональном празднике географов — в материале altapress.ru.

В качестве даты празднования Дня географа был выбран день учреждения Русского географического общества. Именно 18 августа (по новому стилю) в 1845 году император Николай I утвердил временный Устав этой организации.

Россия дала миру имена таких выдающихся учёных, путешественников и исследователей, как: И.Ф. Крузенштерн, Ф.П. Литке, В.Я. Струве, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.И. Даль, Ф.П. Врангель, М.Н. Муравьёв, Г.П. Гельмерсен, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. Лисянский, Г.И. Невельской, П.А. Кропоткин, В.А. Обручев и многих других.

День географа отмечают люди многих профессий и специальностей. Это не только учёные-географы, но и люди многих смежных по своей специфике с географией профессий: научные работники, преподавательский состав школ и ВУЗов, работники министерств и ведомств, рабочие и служащие, исследователи-полярники и многие другие.

В декабре 2019 года для того, чтобы иметь возможность отметить заслуги в области географии, было учреждено почётное звание «Заслуженный географ Российской Федерации». Присвоение этого звания теперь становится закономерно приуроченным к празднованию Дня географа.

Все эти меры должны повысить престиж географии в среде молодёжи, а также обратить внимание на то, что даже в период современной истории географические знания по-прежнему требуют развития, пополнения и осмысления.

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